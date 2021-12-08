Волки выбыли из ЛЧ. Лилль и РБ Зальцбург вышли в плей-офф, Севилья – в ЛЕ

8 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе G.
«Вольфсбург» проиграл французскому «Лиллю» (1:3), РБ «Зальцбург выиграл у испанской «Севильи» (1:0).
«Волки» выбыли из еврокубков. «Лилль» и РБ «Зальцбург» вышли в плей-офф ЛЧ, «Севилья» – в Лигу Европы.
Лига чемпионов
Группа G. 6-й тур
Вольфсбург – Лилль – 1:3
Голы: Штеффен, 89 – Йылмаз, 11, Дэвид, 72, Гомес, 78.
РБ Зальцбург – Севилья – 1:0
Гол: Окафор, 50.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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