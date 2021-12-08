Вольфсбург
1 : 3
Лилль
08.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Волки выбыли из ЛЧ. Лилль и РБ Зальцбург вышли в плей-офф, Севилья – в ЛЕ

Вольфсбург проиграл французскому клубу, клуб из Австрии выиграл у испанского

  • 08.12.2021 23:56
  • 365 просмотров
  • 3 комментария
Волки выбыли из ЛЧ. Лилль и РБ Зальцбург вышли в плей-офф, Севилья – в ЛЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе G.

«Вольфсбург» проиграл французскому «Лиллю» (1:3), РБ «Зальцбург выиграл у испанской «Севильи» (1:0).

«Волки» выбыли из еврокубков. «Лилль» и РБ «Зальцбург» вышли в плей-офф ЛЧ, «Севилья» – в Лигу Европы.

Лига чемпионов

Группа G. 6-й тур

Вольфсбург – Лилль – 1:3

Голы: Штеффен, 89 – Йылмаз, 11, Дэвид, 72, Гомес, 78.

РБ Зальцбург – Севилья – 1:0

Гол: Окафор, 50.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    adidas77
    adidas77, 09.12.2021 00:49
    0
    Группа не уровня ЛЧ!
    Все матчи редчайший тухляк...
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    Krestovskiy
    Krestovskiy, 09.12.2021 00:45
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Команда из Австрии впервые вышла в плей-офф ЛЧ
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    Spectra
    Spectra, 09.12.2021 00:05
    0
    Севилья как и обычно в свою любимую ле вылетает
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