9 декабря в 19:45 в Запорожье состоится матч 6-го тура Лиги конференций, в котором сыграют «Заря» и «Буде-Глимт».
Лига конференций. Турнирная таблица группы C
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Заря – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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