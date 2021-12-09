Артем ФРАНКОВ: «Слов нет, одни выражения. Иметь такое — и не забить?!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал нереализованный момент украинского вингера киевского «Динамо» Виктора Цыганкова в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2). На 8-й минуте встречи Цыганков с нескольких метров не попал в пустые ворота.

«Слов нет, одни выражения. Иметь такое — и не забить, потом влетать… Прямо как живое воплощение выдуманного правила», — написал Франков.

Момент Цыганкова на видео с 1:06