Артем ФРАНКОВ: «Слов нет, одни выражения. Иметь такое — и не забить?!»

Специалист прокомментировал момент Виктора Цыганкова в матче с «Бенфикой»

  • 09.12.2021 04:50
  • 964 просмотра
  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Слов нет, одни выражения. Иметь такое — и не забить?!»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал нереализованный момент украинского вингера киевского «Динамо» Виктора Цыганкова в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2). На 8-й минуте встречи Цыганков с нескольких метров не попал в пустые ворота.

«Слов нет, одни выражения. Иметь такое — и не забить, потом влетать… Прямо как живое воплощение выдуманного правила», — написал Франков.

Момент Цыганкова на видео с 1:06

Источник — Telegram

(2 голоса)

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Комментарии
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 09.12.2021 05:22 (изменен)
    +1
    Артёмка, да не писай паром в муку, не делай пыли: Витя - пенальтист реабилитируется с 11-ти метрового 12-го числа, когда клоун Гармаш споткнётся об свой хвост в штрафной Зари
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