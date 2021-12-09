Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы даже не дали Барселоне спокойно вздохнуть»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгром каталонской «Барселоны» (3:0) в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поражение не позволило «Барселоне» выйти в плей-офф турнира.
«Мы значительно доминировали сегодня на поле. Встречались с соперником с таким громким именем, которому по-настоящему была необходима победа, а мы даже не дали ему спокойно вздохнуть. Если бы мы совместными усилиями поднажали, то смогли бы забить больше трех мячей», — считает Нагельсманн.
Источник — УЕФА
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