Ман Юнайтед
1 : 1
Янг Бойз
08.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

МЮ завершает группу ЛЧ ничьей, команде Малиновского придется ждать

Кто вместе с МЮ выйдет в плей-офф ЛЧ?

  • 09.12.2021 00:01
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МЮ завершает группу ЛЧ ничьей, команде Малиновского придется ждать
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед», который уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов, на своем поле принимал «Янг Бойз» и закончил групповой этап ничейным результатом 1:1.

Уже ясно, что «Янг Бойз» остается 4-м, а вот вторую путевку в плей-офф ЛЧ между собой разыграют «Аталанта» и« Вильярреал».

Матч из-за снегопада был перенесен на четверг, поэтому команде Руслана Малиновского придется ждать.

Группа F

Аталанта - Вильярреал 0:0 (матч перенесен из-за снегопада)

Аталанта: Муссо, Толой, Демирал, Паломино, Хатебор, Мейле, де Роон, Фройлер, Пессина, Иличич, Сапата

Вильярреал: Рулли, Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиан, Парехо, Капуэ, Гомес, А.Морено, Ж.Морено, Данхума

Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1
Голы: Гринвуд, 9 - Ридер, 42

МЮ: Хендерсон (Хитон, 68), Ван-Биссака, Матич, Байлли, Шоу (Менги, 61), ван де Бек, Мата (Сэведж, 89), Амад (Шола, 68), Лингард (Икбал, 89), Гринвуд, Эланга

Янг Бойз: Файвре, Масейрас, Камара (Лопер, 77), Лустенбергер, Лефорт, Айбишер (Сиерро, 62), Мартинс, Ридер (Хефти, 62), Элиа (Майер, 87), Нгамалеу, Пефок (Канга, 62)

1. МЮ - 11 очков (6 матчей)
2. Вильярреал - 7 (5)
3. Аталанта - 6 (5)
4. Янг Бойз - 5 (6)

Источник — Sport.ua

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