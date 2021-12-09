9 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» (1:1).
Манчестер Юнайтед – Янг Бойз – 1:1. Видео голов и обзор матча
Голы: Гринвуд, 9 – Ридер, 42.
ГОЛ! 1:0. Гринвуд, 9 мин.
ГОЛ! 1:1. Ридер, 42 мин.
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Ридер (Янг Бойз).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
Источник — Sport.ua
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