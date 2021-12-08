Убегал от арбитра. Лидер Динамо U-19 угодил в курьезную ситуацию

Самба Диалло очень не хотел получать «горчичник» от рефери

  • 08.12.2021 21:05
  • 5179 просмотров
  • 3 комментария
Убегал от арбитра. Лидер Динамо U-19 угодил в курьезную ситуацию
© Twitter. Самба Диалло

В сегодняшнем поединке шестого тура групповой стадии Юношеской лиги УЕФА между «Бенфикой» U-19 и «Динамо» U-19 (1:0) произошел казус.

На 79-й минуте матча игрок атаки «Динамо» и один из лидеров юношеской команды киевлян Самба Диалло на протяжении нескольких десятков секунд демонстративно бегал от арбитра, который хотел выписать сенегальцу желтую карточку за фол.

В итоге рефери с трудом, но все-таки справился с задачей, хотя ему и пришлось потратить время и нервы.

Напомним, что накануне «Динамо» подписало новый пятилетний контракт с Самбой Диалло, который забил 5 мячей в нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.

Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    AK.228
    AK.228, 08.12.2021 21:12
    +4
    Садио Мане чудит
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    Disiny7
    Disiny7, 08.12.2021 21:41
    +2
    Тю, та надо было за штангой заховаться
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 08.12.2021 21:50
    +1
    Після такого треба було показувати червону іине панькатися з цим клоуном
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