Убегал от арбитра. Лидер Динамо U-19 угодил в курьезную ситуацию

В сегодняшнем поединке шестого тура групповой стадии Юношеской лиги УЕФА между «Бенфикой» U-19 и «Динамо» U-19 (1:0) произошел казус.

На 79-й минуте матча игрок атаки «Динамо» и один из лидеров юношеской команды киевлян Самба Диалло на протяжении нескольких десятков секунд демонстративно бегал от арбитра, который хотел выписать сенегальцу желтую карточку за фол.

В итоге рефери с трудом, но все-таки справился с задачей, хотя ему и пришлось потратить время и нервы.

INSÓLITO 🚨😂 "Amarelo? Não quero!" 🟨



O Samba Diallo, jogador do Dínamo Kiev, percebeu que ia levar amarelo e começou a fugir do árbitro 😂 pic.twitter.com/JIeO1urXbZ — Canal 11 (@Canal_11Oficial) December 8, 2021

Напомним, что накануне «Динамо» подписало новый пятилетний контракт с Самбой Диалло, который забил 5 мячей в нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.