Не защитили первое место в группе. Динамо U-19 на выезде проиграло Бенфике

Теперь украинский клуб будет пробиваться в плей-офф через стыковые матчи

  • 08.12.2021 15:50
  • 6058 просмотров
  • 10 комментариев
Не защитили первое место в группе. Динамо U-19 на выезде проиграло Бенфике
© ФК Динамо Киев

В среду, 8-го декабря, состоялся поединок 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в рамках группы E, в котором сразились португальская «Бенфика» U-19 и киевское «Динамо» U-19. Матч прошел в Португалии на поле стадиона «Кайша Футбол Кампуш» и завершился  минимальной победой «Бенфики» со счетом 1:0.

«Динамо» могло открывать счет уже на 6-й минуте матча, однако Волошин с хорошей позиции пробил в штангу. Единственный гол в матче был забил за минуту до окончания первого тайма. Так, Морейра продерся левым флангом, классно прострелил низом на дальнюю штангу, где набегающий Семеду в касание отправил мяч в ближний угол ворот Нещерета.

Во втором тайме хозяев поля снова спас каркас ворот и снова после удара с острого угла от Волошина. За 13 минут до завершения основного времени динамовцы остались в меньшинстве. Случилось это после того, как Бражко за 8 минут получил две желтых карточки.

В итоге матч так и завершился со счетом 1:0 в пользу «Бенфики», которая скинула «Динамо» с первого места в таблице и напрямую попала в 1/8 финала турнира. Киевский клуб после этого поражения будет пробиваться в плей-офф турнира через стыковые матчи.

Юношеская Лига УЕФА. Группа Е. 6-й тур

«Бенфика» U-19  – «Динамо» Киев U-19 – 1:0

 Семеду (44)

 Морейра (10), Родригеш (13)  Боль (8), Бенедюк (30), Волошин (59), Бражко (69, 77), Диалло (80)

 Бражко (77)

«Бенфика» U-19: Соареш, Араужу, Томе, Силва, Родригеш, Феликс, Невеш, Нету (Феликс, 90), Сантуш (Нету, 82), Морейра, Семеду (Резенде, 82)

«Динамо» Киев U-19: Нещерет, Малыш, Дячук, Боль, Бенедюк (Танчак, 46), Яцик, Бражко, Близниченко, Диалло, Волошин, Горбач (Царенко, 46)

Арбитр: Адам Форкош (Венгрия)

Стадион: «Кайша Футбол Кампуш» (Сейшал, Португалия)

БЕНФИКА U-19 - ДИНАМО КИЕВ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    online
    bullyUA, 08.12.2021 15:54
    +8
    Венгерский судья ... хотел выругаться, но забанят.
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    sahka1981
    sahka1981, 08.12.2021 16:00
    +5
    bullyUA, 08.12.2021 15:54
    Венгерский судья ... хотел выругаться, но забанят.
    Ну играли всеравно мы похуже уж слишком быстро мяч теряли. Ну две штанги было, плюс в равных состава судья должен был показать вторую желтую 11 номеру за срыв атаки сзади на Царенко кажись, и его бегом сразу и поменяли.
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    adidas77
    adidas77, 08.12.2021 16:07
    +3
    sahka1981, 08.12.2021 16:00
    Ну играли всеравно мы похуже уж слишком быстро мяч теряли. Ну две штанги было, плюс в равных состава судья должен был показать вторую желтую 11 номеру за срыв атаки сзади на Царенко кажись, и его бегом сразу и поменяли.
    Втрое место вполне нормально!
    Обидно другое, что 5 туров были первыми и в итоге только вторые.
    А самое неприятное, это игра будет следующая для Динамо в середине февраля.
    Когда команде начинать подготовку?
    Отдельно для молодёжки сборы проводить?
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    adidas77
    adidas77, 08.12.2021 16:06
    +3
    bullyUA, 08.12.2021 15:54
    Венгерский судья ... хотел выругаться, но забанят.
    Да, редкий кантон...
    Не удалил португальца в начале второго тайма!
    Там чистейшая желтая вторая была, а нашего удалил.
    Такие вот "мелочи" и делают игру.
    Сыграли сегодня не лучшую игру, это однозначно!
    Португальцы для нас всегда одни из самых неудобных соперников, исторически.
    Но тем не мение, у нас были отличные моменты. Мы попадали в штанги, а нужно было в ворота.
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 08.12.2021 17:07
    0
    euro2012_za_2012euro, 08.12.2021 16:45
    Почему Диабло не забил?
    потому что Диабло не играл)
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 08.12.2021 17:06
    0
    ДК сегодня 4:3 выиграет
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    adidas77
    adidas77, 08.12.2021 17:05
    0
    euro2012_za_2012euro, 08.12.2021 16:45
    Почему Диабло не забил?
    Моментов у Даболо сегодня не было.
    Португальцы сыграли в своём вязком стиле, как они умеют и очень часто играю во взрослой ЛЧ.
    И большую часть матча мы играли по их сценарию, а не по нашему.
    Про судейский фактор уже писали здесь, в двух похожих моментах, португальцу ничего, а нам вторая жёлтая и удаление.
    Судейский фактор повторюсь не оправдание, а лишь констатация факта.
    Очень не удобный соперник для всех у себя дома португальцы, а как для нас, так и подавно.
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 08.12.2021 16:45
    0
    Почему Диабло не забил?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 08.12.2021 16:44
    0
    Как так ?
    Они ведь они Три ЮЛЧ не проигрывали, только 2 раза в плей-офф по пенальти.
    А в календарных лет пять натикало.
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    joytok
    online
    joytok, 08.12.2021 15:57
    0
    Так интересней.)
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