Не защитили первое место в группе. Динамо U-19 на выезде проиграло Бенфике

В среду, 8-го декабря, состоялся поединок 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в рамках группы E, в котором сразились португальская «Бенфика» U-19 и киевское «Динамо» U-19. Матч прошел в Португалии на поле стадиона «Кайша Футбол Кампуш» и завершился минимальной победой «Бенфики» со счетом 1:0.
«Динамо» могло открывать счет уже на 6-й минуте матча, однако Волошин с хорошей позиции пробил в штангу. Единственный гол в матче был забил за минуту до окончания первого тайма. Так, Морейра продерся левым флангом, классно прострелил низом на дальнюю штангу, где набегающий Семеду в касание отправил мяч в ближний угол ворот Нещерета.
Во втором тайме хозяев поля снова спас каркас ворот и снова после удара с острого угла от Волошина. За 13 минут до завершения основного времени динамовцы остались в меньшинстве. Случилось это после того, как Бражко за 8 минут получил две желтых карточки.
В итоге матч так и завершился со счетом 1:0 в пользу «Бенфики», которая скинула «Динамо» с первого места в таблице и напрямую попала в 1/8 финала турнира. Киевский клуб после этого поражения будет пробиваться в плей-офф турнира через стыковые матчи.
Юношеская Лига УЕФА. Группа Е. 6-й тур
«Бенфика» U-19 – «Динамо» Киев U-19 – 1:0
Семеду (44)
Морейра (10), Родригеш (13) – Боль (8), Бенедюк (30), Волошин (59), Бражко (69, 77), Диалло (80)
Бражко (77)
«Бенфика» U-19: Соареш, Араужу, Томе, Силва, Родригеш, Феликс, Невеш, Нету (Феликс, 90), Сантуш (Нету, 82), Морейра, Семеду (Резенде, 82)
«Динамо» Киев U-19: Нещерет, Малыш, Дячук, Боль, Бенедюк (Танчак, 46), Яцик, Бражко, Близниченко, Диалло, Волошин, Горбач (Царенко, 46)
Арбитр: Адам Форкош (Венгрия)
Стадион: «Кайша Футбол Кампуш» (Сейшал, Португалия)
Источник — Sport.ua
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Обидно другое, что 5 туров были первыми и в итоге только вторые.
А самое неприятное, это игра будет следующая для Динамо в середине февраля.
Когда команде начинать подготовку?
Отдельно для молодёжки сборы проводить?
Не удалил португальца в начале второго тайма!
Там чистейшая желтая вторая была, а нашего удалил.
Такие вот "мелочи" и делают игру.
Сыграли сегодня не лучшую игру, это однозначно!
Португальцы для нас всегда одни из самых неудобных соперников, исторически.
Но тем не мение, у нас были отличные моменты. Мы попадали в штанги, а нужно было в ворота.
Португальцы сыграли в своём вязком стиле, как они умеют и очень часто играю во взрослой ЛЧ.
И большую часть матча мы играли по их сценарию, а не по нашему.
Про судейский фактор уже писали здесь, в двух похожих моментах, португальцу ничего, а нам вторая жёлтая и удаление.
Судейский фактор повторюсь не оправдание, а лишь констатация факта.
Очень не удобный соперник для всех у себя дома португальцы, а как для нас, так и подавно.
Они ведь они Три ЮЛЧ не проигрывали, только 2 раза в плей-офф по пенальти.
А в календарных лет пять натикало.
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