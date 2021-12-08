Не защитили первое место в группе. Динамо U-19 на выезде проиграло Бенфике

В среду, 8-го декабря, состоялся поединок 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в рамках группы E, в котором сразились португальская «Бенфика» U-19 и киевское «Динамо» U-19. Матч прошел в Португалии на поле стадиона «Кайша Футбол Кампуш» и завершился минимальной победой «Бенфики» со счетом 1:0.

«Динамо» могло открывать счет уже на 6-й минуте матча, однако Волошин с хорошей позиции пробил в штангу. Единственный гол в матче был забил за минуту до окончания первого тайма. Так, Морейра продерся левым флангом, классно прострелил низом на дальнюю штангу, где набегающий Семеду в касание отправил мяч в ближний угол ворот Нещерета.

Во втором тайме хозяев поля снова спас каркас ворот и снова после удара с острого угла от Волошина. За 13 минут до завершения основного времени динамовцы остались в меньшинстве. Случилось это после того, как Бражко за 8 минут получил две желтых карточки.

В итоге матч так и завершился со счетом 1:0 в пользу «Бенфики», которая скинула «Динамо» с первого места в таблице и напрямую попала в 1/8 финала турнира. Киевский клуб после этого поражения будет пробиваться в плей-офф турнира через стыковые матчи.

Юношеская Лига УЕФА. Группа Е. 6-й тур

«Бенфика» U-19 – «Динамо» Киев U-19 – 1:0

Семеду (44)

Морейра (10), Родригеш (13) – Боль (8), Бенедюк (30), Волошин (59), Бражко (69, 77), Диалло (80)

Бражко (77)

«Бенфика» U-19: Соареш, Араужу, Томе, Силва, Родригеш, Феликс, Невеш, Нету (Феликс, 90), Сантуш (Нету, 82), Морейра, Семеду (Резенде, 82)

«Динамо» Киев U-19: Нещерет, Малыш, Дячук, Боль, Бенедюк (Танчак, 46), Яцик, Бражко, Близниченко, Диалло, Волошин, Горбач (Царенко, 46)

Арбитр: Адам Форкош (Венгрия)

Стадион: «Кайша Футбол Кампуш» (Сейшал, Португалия)

БЕНФИКА U-19 - ДИНАМО КИЕВ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА