Бенфика U-19 – Динамо U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Юношеской Лиги УЕФА

  • 07.12.2021 19:42
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Бенфика U-19 – Динамо U-19. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В среду, 8-го декабря, состоится поединок 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в рамках группы E, в котором сразятся португальская «Бенфика» U-19 и киевское «Динамо» U-19. Матч пройдет в Португалии на поле стадиона «Кайша Футбол Кампуш», начало в 14:00 по киевскому времени.

«Динамо» после 5 туров занимает первую строчку в турнирной таблице и имеет в своем активе 13 очков, «Бенфика» имеет на 1 балл меньше и располагается на 2-й строчке, потому для выхода в плей-офф напрямую киевскому клубу достаточно не проиграть. Команды открывали нынешний групповой этап поединком в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, и «бело-синие» уверенно обыграли соперника – 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» U-19 – «Динамо» Киев U-19.

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Источник — Sport.ua

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