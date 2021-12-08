КАРИКАТУРА. Как бы выглядела сборная из лучших игроков Баварии и Барселоны

Осторожно, очень толстый юмор

  • 08.12.2021 18:34
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КАРИКАТУРА. Как бы выглядела сборная из лучших игроков Баварии и Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Сатирический твиттер-аккаунт Troll Football решил пофантазировать и составить сборную из лучших игроков «Баварии» и «Барселоны».
 
В результате все позиции на поле заняли игроки немецкого клуба, что вряд ли понравиться болельщикам «сине-гранатовых».
 
Тем не менее, «Барса» сегодня может ответить всем хейтерам, добыв нужный результат в Мюнхене. При  условии победы команда Хави именно испанцы финиширую вторыми в группе и попадут в плей-офф ЛЧ. Если победить не удастся, то  «Барселоне» нужно надеяться на осечку «Бенфики» в матче с киевским «Динамо».

Бавария – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Источник — Sport.ua

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