КАРИКАТУРА. Как бы выглядела сборная из лучших игроков Баварии и Барселоны

Сатирический твиттер-аккаунт Troll Football решил пофантазировать и составить сборную из лучших игроков «Баварии» и «Барселоны».
В результате все позиции на поле заняли игроки немецкого клуба, что вряд ли понравиться болельщикам «сине-гранатовых».
Тем не менее, «Барса» сегодня может ответить всем хейтерам, добыв нужный результат в Мюнхене. При условии победы команда Хави именно испанцы финиширую вторыми в группе и попадут в плей-офф ЛЧ. Если победить не удастся, то «Барселоне» нужно надеяться на осечку «Бенфики» в матче с киевским «Динамо».
Бавария – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Bayern Munich vs Barcelona combined XI pic.twitter.com/DQJ7RB66TL— Troll Football (@TrollFootball) December 8, 2021
Источник — Sport.ua
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