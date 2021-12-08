Роман САНЖАР: «Шериф мастерски воспользовался ошибкой Шахтера»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Роман Санжар поделился впечатлениями о поединке «горняков» с «Шерифом» (1:1) в Киеве.

«Поскольку на «Шахтер» не давил результат, главный тренер Роберто Де Дзерби решил воспользоваться возможностью просмотреть на таком уровне ближайших резервистов. Тем более, что клубное руководство, несмотря на неудачи в еврокубковой кампании не скрывало, что полностью доверяет итальянскому специалисту.

Поэтому результат отошел для «Шахтера» на второй план. Для Де Дзерби важно было убедиться, может ли он рассчитывать в перспективе на Судакова, Бондаренко, Мудрика, Корниенко, Шевченко.

А от самого поединка осталось двоякое впечатление. «Горняки», как говорят, должны были закрывать матч еще в первом тайме, однако не реализовали около полудюжины голевых моментов. Но после перерыва, чем ближе к финальному свистку, тем большим было предчувствие, что «Шериф» может отыграться. Уж очень пассивно «Шахтер» оборонялся, как будто не верил, что гости способны забить. Зря, ведь в компенсированное время коллективной ошибкой хозяев в защите подопечные Юрия Вернидуба воспользовались мастерски и спаслись от поражения», — считает Санжар.