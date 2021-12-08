ВИДЕО. Пранк или СБУ? Раскрыта тайна ареста Милевского

Бывший нападающий «Динамо» не знал, что задержание было постановочным

  • 08.12.2021 13:04
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ВИДЕО. Пранк или СБУ? Раскрыта тайна ареста Милевского
© Instagram. Артем Милевский

36-летний экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский признался, что видео с его «задержанием СБУ» было постановочным. Но сам Артем якобы не знал, что происходящее — пранк, и принял все за чистую монету.

«По-моему, стойко держался», — написал Артем в Instagram.

«Я же не знал, что это — пранк, и переживал все в реальности», — добавил Милевский в описании ролика на своем канале.

Ранее спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил, что видео с «задержанием» Милевского является пранком.

Источник — Instagram

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