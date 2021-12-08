Шахтер – Шериф: Понять и не простить

Расклад накануне последнего тура был предельно прост. Как рецепт пиццы «Маргарита»: дончане, потеряв все шансы на евровесну еще раньше, в игре против «Шерифа» должны были играть за престиж. Свой и страны. Должны были показать зубы. Но показали, извините, снова задницу. Давайте попробуем разобраться, почему.

Скрипнули дверью. Шахтер упустил победу над Шерифом

Де Дзерби решил экспериментировать. Радикально

Накануне игры «Шахтер» - «Шериф» в одной из футбольных передач президент «горняков» Ринат Ахметов разразился программным интервью. С которого можно было понять, что кредит доверия к нынешнему тренерскому штабу не исчерпан. Это как минимум. Поэтому можно было прогнозировать, что Де Дзерби наконец-то успокоится и на мажоре завершит нынешнюю еврокампанию. В качестве хотя бы ответного алаверды.

Наверняка итальянец хотел, как лучше. Но получилось – как всегда. Наставник «горняков» дал возможность в последней игре турнира попробовать на вкус Лигу чемпионов практически всем. Даже самому резервному из резервных голкиперов – Шевченко. Не повезло в этой связи лишь Коноплянке, который то ли травмирован снова, то ли вообще забил на этот футбол. В общем, понять тренера можно. Особенно – по-человечески. В основе «Шахтера» вышло сразу семь украинцев: когда такое было в последний раз? Но, по большому счету, он оказался неправ, ибо в самый решающий момент как раз и не хватило опыта и мастерства тех, кто не попал даже в заявку.



ФК Шахтер

Первый тайм – красота. Но ускользающая

Отличный настрой, хорошая мотивация, классные скорости – «горняки» начали игру против «Шерифа» подобающе. Много отличных комбинаций, достаточно ударов по воротам. Где-то Де Дзерби прав, сказав после игры, что по итогам первого тайма его команда должна была вести не 1:0, а 5:0. Ну, 3:0 точно могло быть, если бы после ударов Соломона и Додо мяч попадал не в каркас ворот, а на несколько сантиметров ниже. У гостей в первом тайме практически не было возможностей. Во всяком случае, ни одного удара в створ ворот. Да и владение мячом у подопечных Де Дзерби зашкаливало: 71 процент против 29-ти. В общем, почти все получалось. Было устойчивое впечатление, что после перерыва «горняки» завершат начатое. Хотя нужно было все решать в первом тайме.



ФК Шахтер

Второй тайм – проигранный

Если в первой половине встречи «Шахтер» был на голову сильнее своего оппонента, причем практически по всем показателям, то во втором тайме лучше был уже «Шериф». Ну, хотя бы по ударам: 10 на 9 в пользу гостей из Молдовы. В данном случае могу сказать, что Де Дзерби просто оказался не готовым к тому, что предложил его визави. Вернидуб сумел в перерыве достучаться к своим подопечным. На второй тайм вышел уже другой «Шериф»: злой, мотивированный. И прессингующий. За счет этого не хитрого, в общем-то, инструментария, гостям и удалось добыть позитивный результат.

Хотя, справедливости ради, нужно признать, что даже в невзрачной второй половине встречи «Шахтер» имел достаточно моментов для того, чтобы забить хотя бы один гол. Но снова подвела реализация. Наверное, на это можно делать скидку. Но нужно ли? Лично меня не покидало ощущение, что «Шахтер» в этом матче старался играть не на результат, а пытаясь завоевать приз зрительских симпатий. Причем той части зрителей, которые скованные с футболистами родственными связями. Еще финт, еще удар, еще передержу мяч – авось в следующей попытке залетит.

«Шериф» играл иначе. Играл, как мужики. Собственно, он играет так на протяжении всей кампании. Поэтому и попал в евровесну. Поэтому и заслужил на аплодисменты. Конечно же, вместе со своим умницей-тренером. А «Шахтер» на мужиков смахивал лишь эпизодически. Чаще – на пижонов. Вместе со своим шумным и неконтролируемым цыганским табором. Ой, извините, тренерским составом. Поэтому все справедливо: мужики идут дальше, пижоны идут туда, куда заслужили.



ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

За этот позор кто-то ответит?

Лишь два очка после шести матчей – так плохо «Шахтер» еще не играл. Никогда не играл. Даже в свои смутные времена. Что показательно, предпосылок к такому провалу не было. В клубе типа учли предыдущие ошибки, и впервые за несколько последних сезонов были приобретены действительно квалифицированные исполнители, способные сыграть в режиме «здесь и сейчас». Да и тренер пришел не абы кто, а самый что ни на есть «новатор», «отказавший самой «Барселоне».

Что получилось в итоге – все мы наглядно увидели. Сорок миллионов евро, потраченные в летнее межсезонье – на ветер. «Новатор» оказался и не новатором вовсе, а каким-то взбалмошным дядькой, метающим молнии на судей да пластиковые бутылки в невидимого врага. В принципе, за такое увольняют. Во всяком случае, Каштру убрали за подобные грехи. Но сейчас в «Шахтере» - «долгоиграющий проект». Поэтому отставки не будет. Просто утрутся и пойдут дальше. Припарковав в качестве отмазки фразу директора всех директоров Срны «а может, и хорошо, что мы вылетели»…