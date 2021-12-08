Шахтер – Шериф: Понять и не простить

Валерий Василенко – о последней игре «Шахтера» в нынешней ЛЧ

  • 08.12.2021 11:41
  • 3164 просмотра
  • 43 комментария
Шахтер – Шериф: Понять и не простить
© ФК Шахтер

Расклад накануне последнего тура был предельно прост. Как рецепт пиццы «Маргарита»: дончане, потеряв все шансы на евровесну еще раньше, в игре против «Шерифа» должны были играть за престиж. Свой и страны. Должны были показать зубы. Но показали, извините, снова задницу. Давайте попробуем разобраться, почему.

Скрипнули дверью. Шахтер упустил победу над Шерифом

Де Дзерби решил экспериментировать. Радикально

Накануне игры «Шахтер» - «Шериф» в одной из футбольных передач президент «горняков» Ринат Ахметов разразился программным интервью. С которого можно было понять, что кредит доверия к нынешнему тренерскому штабу не исчерпан. Это как минимум. Поэтому можно было прогнозировать, что Де Дзерби наконец-то успокоится и на мажоре завершит нынешнюю еврокампанию. В качестве хотя бы ответного алаверды.

Наверняка итальянец хотел, как лучше. Но получилось – как всегда. Наставник «горняков» дал возможность в последней игре турнира попробовать на вкус Лигу чемпионов практически всем. Даже самому резервному из резервных голкиперов – Шевченко. Не повезло в этой связи лишь Коноплянке, который то ли травмирован снова, то ли вообще забил на этот футбол. В общем, понять тренера можно. Особенно – по-человечески. В основе «Шахтера» вышло сразу семь украинцев: когда такое было в последний раз? Но, по большому счету, он оказался неправ, ибо в самый решающий момент как раз и не хватило опыта и мастерства тех, кто не попал даже в заявку.


ФК Шахтер

Первый тайм – красота. Но ускользающая

Отличный настрой, хорошая мотивация, классные скорости – «горняки» начали игру против «Шерифа» подобающе. Много отличных комбинаций, достаточно ударов по воротам. Где-то Де Дзерби прав, сказав после игры, что по итогам первого тайма его команда должна была вести не 1:0, а 5:0. Ну, 3:0 точно могло быть, если бы после ударов Соломона и Додо мяч попадал не в каркас ворот, а на несколько сантиметров ниже. У гостей в первом тайме практически не было возможностей. Во всяком случае, ни одного удара в створ ворот. Да и владение мячом у подопечных Де Дзерби зашкаливало: 71 процент против 29-ти. В общем, почти все получалось. Было устойчивое впечатление, что после перерыва «горняки» завершат начатое. Хотя нужно было все решать в первом тайме.


ФК Шахтер

Второй тайм – проигранный

Если в первой половине встречи «Шахтер» был на голову сильнее своего оппонента, причем практически по всем показателям, то во втором тайме лучше был уже «Шериф». Ну, хотя бы по ударам: 10 на 9 в пользу гостей из Молдовы. В данном случае могу сказать, что Де Дзерби просто оказался не готовым к тому, что предложил его визави. Вернидуб сумел в перерыве достучаться к своим подопечным. На второй тайм вышел уже другой «Шериф»: злой, мотивированный. И прессингующий. За счет этого не хитрого, в общем-то, инструментария, гостям и удалось добыть позитивный результат.

Хотя, справедливости ради, нужно признать, что даже в невзрачной второй половине встречи «Шахтер» имел достаточно моментов для того, чтобы забить хотя бы один гол. Но снова подвела реализация. Наверное, на это можно делать скидку. Но нужно ли? Лично меня не покидало ощущение, что «Шахтер» в этом матче старался играть не на результат, а пытаясь завоевать приз зрительских симпатий. Причем той части зрителей, которые скованные с футболистами родственными связями. Еще финт, еще удар, еще передержу мяч – авось в следующей попытке залетит.

«Шериф» играл иначе. Играл, как мужики. Собственно, он играет так на протяжении всей кампании. Поэтому и попал в евровесну. Поэтому и заслужил на аплодисменты. Конечно же, вместе со своим умницей-тренером. А «Шахтер» на мужиков смахивал лишь эпизодически. Чаще – на пижонов. Вместе со своим шумным и неконтролируемым цыганским табором. Ой, извините, тренерским составом. Поэтому все справедливо: мужики идут дальше, пижоны идут туда, куда заслужили.


ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

За этот позор кто-то ответит?

Лишь два очка после шести матчей – так плохо «Шахтер» еще не играл. Никогда не играл. Даже в свои смутные времена. Что показательно, предпосылок к такому провалу не было. В клубе типа учли предыдущие ошибки, и впервые за несколько последних сезонов были приобретены действительно квалифицированные исполнители, способные сыграть в режиме «здесь и сейчас». Да и тренер пришел не абы кто, а самый что ни на есть «новатор», «отказавший самой «Барселоне».

Что получилось в итоге – все мы наглядно увидели. Сорок миллионов евро, потраченные в летнее межсезонье – на ветер. «Новатор» оказался и не новатором вовсе, а каким-то взбалмошным дядькой, метающим молнии на судей да пластиковые бутылки в невидимого врага. В принципе, за такое увольняют. Во всяком случае, Каштру убрали за подобные грехи. Но сейчас в «Шахтере» - «долгоиграющий проект». Поэтому отставки не будет. Просто утрутся и пойдут дальше. Припарковав в качестве отмазки фразу директора всех директоров Срны «а может, и хорошо, что мы вылетели»…   

Валерий Василенко, Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ____FunnyCat
    online
    ____FunnyCat, 08.12.2021 11:44
    +11
    Василенко снова вызовет недовольство, малочисленной армии поклонников шахтёра, вот не хочет он писать хвалебные оды по донецкому вектору
    Ещё и про итальянскую бестолковку неписал по делу
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    Igor_Dinamo
    Igor_Dinamo, 08.12.2021 12:17
    +7
    автору респект а кротам правда в глаза колит?! все так и есть, хоть и эмоционально, но тонко подмечено
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    ____FunnyCat
    online
    ____FunnyCat, 08.12.2021 12:09
    +7
    AK.228, 08.12.2021 12:02
    последний абзац будто не журналист и обозреватель уважаемого спортивного издания писал, а какая та условная подзаборная Фанька... ну да ладно
    Горит от правды Федя ?
    Ничего , ахметов ещё прикупить пару дежурных отзывов о « уникальности дыДзерби»
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    vOv1000
    vOv1000, 08.12.2021 12:05
    +7
    Автор молодець,з циганським табором в точку.
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 08.12.2021 12:33
    +5
    Face Control, 08.12.2021 12:27
    Не хватало одного игрока — Траоре, тогда бы этому недоклюбю был бы полный п.
    Кому этот великий футболист забивал, всяким Львовам и Вересам? Хрустальный кабанчик
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    PUTIN-HUILO
    online
    PUTIN-HUILO, 08.12.2021 12:31
    +4
    Face Control, 08.12.2021 12:27
    Не хватало одного игрока — Траоре, тогда бы этому недоклюбю был бы полный п.
    Если бы у бабушки был х...
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 08.12.2021 11:53
    +4
    Шахтер, Шахтер, я Хабибуллин Боря,
    Не отдыхал, устал - смотрел футбол я,
    Шахтер Шерифа в столице принимала:
    Своей игрой, Шахтер, ты всех достала…
    Ну шож ты делаешь?
    ……………….(как это назвать?)
    Ни гол забить, ни пас отдать.
    Перепасовки, квадраты в центре поля
    Вы ж футболисты - не космонавты Боря!
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    Burevestnik
    Burevestnik, 08.12.2021 12:34
    +3
    Face Control, 08.12.2021 12:20
    Просто кипрские автобусники развпятьлетние привыкли что Шахтёр всё на своих плечах тащит, сегодня посмотрим на их игру их автобуса.
    уже кто-то пис.сал, что Шериф, особенно во втором тайме,
    играл в железобетонный автобус.
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    u6464u
    online
    u6464u, 08.12.2021 12:07
    +2
    с такой игрой какой показывает этот Шахтёр желания смотреть и болеть за них нет совсем, жду Александрию , пускай этих миллионеров нахлобучат простые ребята , рубахи.
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    Dreifus
    Dreifus, 08.12.2021 12:43
    +1
    New Zealander, 08.12.2021 12:38
    Василенко что упал с дуба? Какой второй тайм - програний? Пускай количество ударов посмотрит. Что в первом что во втором таймах Шахтёр мог легко забивать по 5 голов. А У Шерифа был тот же дикий фарт что и с Реалом,- реализовали все что можно было при этом отбиваясь всю игру. В целом Шериф доказал что они случайная и временная команда в ЛЧ.
    Второй тайм откровенно был хуже.
    И для этого много объективных факторов. Замена Фернандо на Мудрика вынудила играть не на своей позиции Соломона, замена Судакова на Тете - Марлоса. Т.е. начиная с 46 минуты два игрока играли не на своем месте. Замены по позициям Корниенко на Исмаили и Бондаренко на Майкона откровенно ослабили команду. Бондаренко играл отлично, Майкон растворился, Исмаили вообще ни в одной атаке не поучавствовал.
    Все моменты второго тайма - моменты Мудрика, когда он хотел исключительно забить и не отдавал на партнеров. В первом тайме такие же моменты были у Соломона, с таким же желанием и такой же реализацией.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 08.12.2021 12:38
    +1
    Face Control, 08.12.2021 12:31
    Хуакин Гусман Лоэра, 08.12.2021 00:40
    Динамо - Шериф 0:0, 0:2
    Шахтёр - Шериф 1:1, 0:2
    —————————————
    Я даже не знал, что у развпятьлетних автобусников был такой позор. Ахахахахахахаахахахаахахах
    Шахтёр - Шериф 1:1, 0:2 - это было недавно
    Динамо - Шериф 0:0, 0:2 - это было давно
    Ссылка
    LEOLEO
    online
    LEOLEO, 08.12.2021 12:37
    +1
    Справедливо. Пижоны !
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 08.12.2021 12:13
    +1
    Я – веселый Чиполлино.
    Вырос я в Италии,
    Там, где зреют апельсины,
    И лимоны, и маслины,
    Фиги и так далее.
    .........
    Я иду туда, где лучше,
    В дальние края.
    До свиданья, Чиполлучча,
    Чиполлетто, Чиполлотто,
    (с)
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    ____FunnyCat
    online
    ____FunnyCat, 08.12.2021 12:48
    0
    mayakovskiy1, 08.12.2021 12:39
    Играли дублем. При этом играли хорошо. Не повезло бывает. Результат конечно очень плохой, но желчь жалкого Василенко заставила улыбнуться)
    40 миллионов на ветер? Ну да. Правда один стал сходу лучшим бомбардиром УПЛ , а в ЛЧ сыграл аж 1 матч из-за травмы. Второй реально усилил центр и возил тоже Динамо как детей.
    Посмотрим как это чучело будет ныть о цыганском таборе в конце сезона.

    Василенко молодец конечно, так поджигать бестолковую бурбасовскую братию никто не умеет
    Купить лавочника за 18 Лямов , чтобы он возил Динамо в одном матче …. Ртом
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    Face Control
    Face Control, 08.12.2021 12:44 (изменен)
    0
    ____FunnyCat, 08.12.2021 12:37
    То есть ты вчера сам написал пост , а с утра пишешь что даже не знал об этих играх ? Может нужно завязывать бухать ?
    ——
    Кстати, как вчера твой прогноз до игры , сбылся ? Победили на изи ?
    Почему ты снова унижаешься на ветке великого Шахтёра? Ты не устала?
    Ссылка
    PUTIN-HUILO
    online
    PUTIN-HUILO, 08.12.2021 12:43
    0
    New Zealander, 08.12.2021 12:38
    Василенко что упал с дуба? Какой второй тайм - програний? Пускай количество ударов посмотрит. Что в первом что во втором таймах Шахтёр мог легко забивать по 5 голов. А У Шерифа был тот же дикий фарт что и с Реалом,- реализовали все что можно было при этом отбиваясь всю игру. В целом Шериф доказал что они случайная и временная команда в ЛЧ.
    Удари (у площину): 12 (5) – 12 (3)
    Кутові: 7 – 2
    Оффсайди: 3 – 3.
    Где подавляющее преимущество?
    Ах да, мы же с кр.отами имеем дело
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    onco-clown
    onco-clown, 08.12.2021 12:40
    0
    Если Де Дзерби в следующем сезоне не даст результат - болельщики Динамо на потешаются)
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 08.12.2021 12:39
    0
    Face Control, 08.12.2021 12:35
    Увы, через полгода об этом недоклюбе все забудут.
    но при выступлении Шахтера в Еврокубках
    еще долго будут вспоминать...
    Ссылка
    ____FunnyCat
    online
    ____FunnyCat, 08.12.2021 12:37
    0
    Face Control, 08.12.2021 12:31
    Хуакин Гусман Лоэра, 08.12.2021 00:40
    Динамо - Шериф 0:0, 0:2
    Шахтёр - Шериф 1:1, 0:2
    —————————————
    Я даже не знал, что у развпятьлетних автобусников был такой позор. Ахахахахахахаахахахаахахах
    То есть ты вчера сам написал пост , а с утра пишешь что даже не знал об этих играх ? Может нужно завязывать бухать ?
    ——
    Кстати, как вчера твой прогноз до игры , сбылся ? Победили на изи ?
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 08.12.2021 12:13
    0
    Face Control, 08.12.2021 12:10
    Игра вчера очень и очень понравилась, Роберто радует в этом плане, это тебе не развпятьлетний кипрский автобус цыганский, который кроме как в автобус и тупо бей-беги играть не умеет, а вот реализация у нас хромает, увы, но на это есть свои причины, прикинь тот же Траоре сейчас был в строю, мне кажется все понимают что бы было. Ждём паузы и трансферов, благо денег у клуба много, ведь президент не тратит их на казино в Монако.
    второй тайм от Шахтера вчера была сплошная порнография, тупо отбивались, стыдобище, а не команда, верните Фонсеку или хотя бы Каштру, при них хоть игра была нормальная и на евроарене смотрелись приличнее
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