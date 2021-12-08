Лука МОДРИЧ: «Чувствую себя так, как будто мне нет еще и тридцати»

36-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал домашнюю победу над «Интером» (2:0) в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я вправду доволен игрой и достигнутым результатом, так как мы хотели финишировать первыми в группе и избежать встречи с более сильными соперниками. Хотя после прохода дальше все равно необходимо побеждать в каждой игре, если хочешь завоевать трофей.

Чувствую себя хорошо, оглядываться на свой возраст даже не думаю и просто сосредотачиваюсь на том, что делаю на поле. Чем дальше, тем возраст все меньше становится проблемой — игроки способны продлить свою карьеру. Чувствую так, будто мне нет еще и тридцати.

Было здорово наконец-то сыграть перед своими болельщиками, которые помогли нам и были с нами, начиная со стартового свистка. Атмосфера была фантастической — нужно поблагодарить их за это.

Мы очень хорошо справлялись с отбором мяча при контратаках соперника, а когда мяч был у нас, то могли наслаждаться комбинационной игрой и создавать голевые моменты. Именно так был забит потрясающий гол Крооса в первом тайме.

Нам бы хотелось больше владеть мячом, но таков был тренерский план, и мы довольны. В перерыве он сказал, чтобы мы продолжали в том же духе, прессинговали и дольше удерживали мяч у себя, никуда не торопясь и сохраняя спокойствие», — отметил Модрич.

«Реал» вышел в плей-офф с первого места в группе, набрав 15 очков.