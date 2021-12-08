8 декабря в 22:00 в Португалии состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Бенфика» и «Динамо».
Турнирная таблица группы E Лиги чемпионов
Игра уже не имеет никакого турнирного значения для «Динамо». Киевляне прощаются с еврокубками.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бенфика – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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