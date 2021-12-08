8 декабря в 22:00 в Португалии состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Бенфика» и «Динамо».

Турнирная таблица группы E Лиги чемпионов

Игра уже не имеет никакого турнирного значения для «Динамо». Киевляне прощаются с еврокубками.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Бенфика – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция