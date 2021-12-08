Бенфика
0 : 0
Динамо Киев
08.12.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бенфика – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 декабря в 22:00 видеотрансляцию матча 6-го тура Лиги чемпионов

  • 08.12.2021 10:17
  • 154 просмотра
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Бенфика – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев

8 декабря в 22:00 в Португалии состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Бенфика» и «Динамо».

Турнирная таблица группы E Лиги чемпионов

Игра уже не имеет никакого турнирного значения для «Динамо». Киевляне прощаются с еврокубками.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Бенфика – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча Лиги чемпионов между командами Бенфика и Динамо, который пройдет 8 декабря в Португалии.
    • 16.67% (4)
      1. Крупная победа Бенфики
    • 29.17% (7)
      2. Минимальная победа Бенфики
    • 33.33% (8)
      3. Ничья
    • 16.67% (4)
      4. Минимальная победа Динамо
    • 4.17% (1)
      5. Крупная победа Динамо
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