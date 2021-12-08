БАКАЛОВ: «Пропустить необязательный мяч – традиция для украинских команд»

Эксперт высказался о матче «Шахтера» с «Шерифом» в Лиге чемпионов

  • 08.12.2021 07:06
  • 452 просмотра
  • 2 комментария
БАКАЛОВ: «Пропустить необязательный мяч – традиция для украинских команд»
© УЕФА

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Шерифом» (1:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Игру в Киеве прокомментировал известный украинский тренер Юрий Бакалов.

«Ничто по игре не предвещало такой результат. Но, к сожалению, это уже традиционный итог для украинских команд в этой Лиге чемпионов - имея много голевых моментов, пропустить абсолютно необязательный мяч.

«Шахтер» имел грандиозное преимущество – и по моментам, и по игре, освобождал зоны для атак, и почти все делал правильно. «Шериф», в свою очередь, сделал ставку на контратаки, создал пару моментов и забил. Считаю, что гостям повезло. -

Сразу скажу: Шевченко в пропущенном мяче не виноват. Когда команда пропускает, всегда происходит цепочка ошибок – кто-то не добежал, кто-то не подстраховал и так далее… Наставник «Шахтера» хотел в этом поединке дать возможность сыграть как можно большему числу молодых украинских футболистов, в том числе, и Алексею Шевченко, которому полезно было почувствовать вкус Лиги чемпионов. Замечу, что молодежь выглядела очень достойно.

Очень хорошо, что «Шахтер» постоянно создает моменты, но забивать, конечно, нужно больше, иначе, рассчитывать на успех не приходится. В матче против «Шерифа» «горняки» должны были закрывать игру уже в заключительные 15 минут первого тайма, когда счет мог быть и 2:0, и 3:0.

Де Дзерби говорил, что в следующей Лиге чемпионов мы увидим другую команду. Считаю, что он прав. Выводы, конечно же, придется сделать, но и скидку также – на молодость этого «Шахтера», на то, что идет перестройка команды, и на это, безусловно, нужно время. Конечно, есть и то, что огорчает. Впервые за долгие годы «Шахтер» не будет играть в еврокубках весной, и с каждым годом украинским командам все тяжелее попадать в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы, да и очки набирать – также», - сказал Бакалов.

Источник — Footboom

(6 голосов)

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Комментарии
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    alekos59
    alekos59, 08.12.2021 07:31
    -1
    Пустой базар, макаронникам здесь не место, только Шева смог быть в макаронии героем.
    Ссылка
    alekos59
    alekos59, 08.12.2021 07:31
    -1
    Пустой базар, макаронникам здесь не место, только Шева смог быть в макаронии героем.
    Ссылка
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