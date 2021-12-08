КРИВЦОВ: «Мы должны были закрывать матч с Шерифом в первом тайме»

Защитник «Шахтера» рассказал о матче 6-го тура Лиги чемпионов в Киеве

  • 08.12.2021 06:29
  • 736 просмотров
  • 2 комментария
КРИВЦОВ: «Мы должны были закрывать матч с Шерифом в первом тайме»
© УЕФА. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Шерифом» (1:1):

«Мы должны были закрывать этот матч в первом тайме. В таких играх второй гол играет решающую роль. Это единственное, что нам не удалось: забить второй мяч. Забей мы, и дальше пошел бы третий и так далее. Но в итоге мы не реализовали столько моментов, а «Шериф» использовал свой чуть ли не единственный шанс.

Я думаю, что во втором тайме мы почувствовали уже не просто уверенность в себе, а самоуверенность. Начали играть слишком индивидуально, из-за этого было много обрезок, после чего вся нагрузка ложилась на линию обороны. Я считаю, что нужно было действовать более командно, отдавать передачи, если у партнеров лучшая позиция, а не пытаться обводить соперника по второму разу».

Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alekos59
    alekos59, 08.12.2021 07:32
    +1
    Ваша команда - образец лузера !!!
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    Burevestnik
    Burevestnik, 08.12.2021 07:19
    +1
    да уж ...
    исчъё бы сказал "необязательный" пропустили
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