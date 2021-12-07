Зинченко стал одним из двух лучших игроков МанСити в матче с Лейпцигом

Украинский футболист получил такую же оценку, как и Кевин де Брюйне

  • 07.12.2021 23:25
  • 1311 просмотров
  • 2 комментария
Зинченко стал одним из двух лучших игроков МанСити в матче с Лейпцигом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал WhoScored выставил оценки футболистам, сыгравшим в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» (2:1).

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе «горожан» на позиции левого защитника и провел полный матч, отметившись результативной передачей на Рияда Мареза на 77-й минуте встречи.

Зинченко получил за матч 7,1 балла, что стало одной из двух лучших оценок среди всех игроков «Манчестер Сити». Столько же получил 30-летний бельгийский хавбек Кевин де Брюйне. Марезу поставили 7 баллов.

Лучшим игроком матча был признан 21-летний венгерский вингер «Лейпцига» Доминик Собослаи, который открыл счет на 24-й минуте поединка. Он получил 7,8 балла.

Источник — WhoScored.com

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro
    Alehandro, 07.12.2021 23:55 (изменен)
    +3
    Сколько вас учить можно?! На общей странице указываются оценки, округленные до десятой. Если нажать на конкретного игрока, можно увидеть оценку до сотой. У ДеБрейне оценка 7.06, у Зинченко - 7.13
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    andre_lui
    andre_lui, 07.12.2021 23:59
    0
    Alehandro, 07.12.2021 23:55
    Сколько вас учить можно?! На общей странице указываются оценки, округленные до десятой. Если нажать на конкретного игрока, можно увидеть оценку до сотой. У ДеБрейне оценка 7.06, у Зинченко - 7.13
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