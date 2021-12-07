Килиан МБАППЕ: «Еще одна великолепная ночь Лиги чемпионов»

22-летний французский нападающий парижского ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал домашнюю победу над «Брюгге» (4:1) в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Еще одна великолепная ночь Лиги чемпионов», — прокомментировал Килиан фото с матча.
Мбаппе вышел на поле в стартовом составе ПСЖ и отметился дублем уже к 7-й минуте поединка. На 38-й минуте встречи Килиан отдал результативную передачу на Месси.
Мбаппе стал самым молодым игроком в истории, который забил 30+ мячей в Лиге чемпионов.
Источник — Instagram
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