Килиан МБАППЕ: «Еще одна великолепная ночь Лиги чемпионов»

Форвард ПСЖ доволен победой над «Брюгге» и своим дублем

  • 07.12.2021 22:36
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Килиан МБАППЕ: «Еще одна великолепная ночь Лиги чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний французский нападающий парижского ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал домашнюю победу над «Брюгге» (4:1) в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Еще одна великолепная ночь Лиги чемпионов», — прокомментировал Килиан фото с матча.

Мбаппе вышел на поле в стартовом составе ПСЖ и отметился дублем уже к 7-й минуте поединка. На 38-й минуте встречи Килиан отдал результативную передачу на Месси.

Мбаппе стал самым молодым игроком в истории, который забил 30+ мячей в Лиге чемпионов.

Источник — Instagram

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