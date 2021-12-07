Шахтер – Шериф. Де Дзерби и Вернидуб назвали стартовые составы на матч ЛЧ

7 декабря в 22:00 в Киеве пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов

  • 07.12.2021 20:41
  • 5185 просмотров
  • 37 комментариев
Шахтер – Шериф. Де Дзерби и Вернидуб назвали стартовые составы на матч ЛЧ
© ФК Шахтер. Де Дзерби и Вернидуб

7 декабря в 22:00 в Киеве состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Шахтер» и «Шериф».

Турнирная таблица группы D Лиги чемпионов

Игра уже не имеет никакого турнирного значения. «Шахтер» выбыл из еврокубков, «Шериф» сыграет в Лиге Европы.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Шериф. Де Дзерби и Вернидуб назвали стартовые составы на матч ЛЧ

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Бондаренко, Маркос Антонио, Марлос, Судаков, Соломон, Фернандо.

Запас: Шевченко, Трубин, Витао, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Майкон, Тете, Мудрик, Коноплянка, Мораес, Сикан.

Главный тренер: Роберто Де Дзерби.

Шериф: Атанасиадис, Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо, Аддо, Коловос, С. Тилль, Бруно, Траоре, Янсане.

Запас: Челядник, Пащенко, Раделич, Белоусов, Кастаньеда, Джульен, Кожокарь, Николов, Кожокару.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dfs2262ar
    online
    Dfs2262ar, 07.12.2021 21:09
    +4
    По ходу решил слить последний матч))
    Ссылка
    MaD_крот
    online
    MaD_крот, 07.12.2021 21:07 (изменен)
    +2
    Dreifus, 07.12.2021 20:54
    Мудрик - это уже давно основа.
    Давно?С каких это пор он стал для дзерби основой ??Он в основе вышел в матче с Реалом на выезде ,ну всеровно в следующем матче с интером был на замене ,и сегодня можно было и его поставить насился бы там по флангу крутил бы игроков шерифа пасы раздавал ,решает матч не решает опыт в лч для Мудрика это хорошо
    Ссылка
    MaD_крот
    online
    MaD_крот, 07.12.2021 20:52
    +2
    дзерби как всегда к
    Удиивляет Ну если любимчик дзерби малыш Маркос Антонии в составе то точно будет победа
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    MaD_крот
    online
    MaD_крот, 07.12.2021 20:50 (изменен)
    +2
    Бугор, 07.12.2021 20:45
    Все правильно ,молодым нужна игровая практика в ЛЧ
    Это хорошо ну тогда где Мудрик ,,?ну Кривцов и Бондарь это что то такое очень опасное ,,ну посмотрим что задумал дзерби
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 07.12.2021 21:30
    +1
    avk2307, 07.12.2021 21:26
    Ну Шерифу же тоже не надо из штанов выпрыгивать.
    Я думаю они тоже не будут выкладываться на 200%
    Короче , тренировка стоимость 3 млн евро
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 07.12.2021 21:14
    +1
    AK.228, 07.12.2021 21:11
    Да фиг его.. и пятов и центр защиты не сыгран и фланги дублирующие и Фернандо давно не играющий...
    Короче самому интересно))
    Понял.
    1:3?!
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 07.12.2021 21:14
    +1
    Dfs2262ar, 07.12.2021 21:09
    По ходу решил слить последний матч))
    три млн за выигрыш - мелочи...
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    Dreifus
    online
    Dreifus, 07.12.2021 20:54
    +1
    MaD_крот, 07.12.2021 20:50
    Это хорошо ну тогда где Мудрик ,,?ну Кривцов и Бондарь это что то такое очень опасное ,,ну посмотрим что задумал дзерби
    Мудрик - это уже давно основа.
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 07.12.2021 20:51
    +1
    avk2307, 07.12.2021 20:47
    Обе забьют
    С учётом того, что на моей памяти Кривцов с Бондарем не играли , то очень даже
    Ссылка
    Бугор
    online
    Бугор, 07.12.2021 20:45
    +1
    Все правильно ,молодым нужна игровая практика в ЛЧ
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 07.12.2021 21:31
    0
    dd dent, 07.12.2021 21:30
    За $ за победу могут и подловить на контрах
    Та да, призовые за матч это годовой бюджет Приндестровья
    Ссылка
    Denmark1107
    Denmark1107, 07.12.2021 21:31
    0
    хмм... В основі АЖ..!!!!!!!!!!!!!!!! семеро українців якійсь сАвсЄм апеннінський макарон непередбачений.
    Ссылка
    vOv1000
    vOv1000, 07.12.2021 21:30
    0
    vOv1000, 07.12.2021 21:05
    Вирішив перестрахуватися на випадок програшу. Не тренер,а недорозуміння!
    Срна,це ти мінусуєш?😂
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 07.12.2021 21:30
    0
    avk2307, 07.12.2021 21:26
    Ну Шерифу же тоже не надо из штанов выпрыгивать.
    Я думаю они тоже не будут выкладываться на 200%
    За $ за победу могут и подловить на контрах
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 07.12.2021 21:29
    0
    И вторым составом нужно Шериф обыграть
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 07.12.2021 21:28 (изменен)
    0
    Dfs2262ar, 07.12.2021 21:09
    По ходу решил слить последний матч))
    дык...
    оба гранда УПЛ в ЛЧ только в одном матче напрягались
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 07.12.2021 21:26
    0
    AK.228, 07.12.2021 21:19
    да не хотелось бы
    Ну Шерифу же тоже не надо из штанов выпрыгивать.
    Я думаю они тоже не будут выкладываться на 200%
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 07.12.2021 21:25
    0
    AK.228, 07.12.2021 21:19
    да не хотелось бы
    Как бы там ни было, должны добывать победу, в теории правда
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 07.12.2021 21:21
    0
    Sasha_Kup, 07.12.2021 21:06
    Слива...с таким составом нашвыряют нам((
    да уж... Могут вам нашвырять
    Ссылка
    MaD_крот
    online
    MaD_крот, 07.12.2021 21:20
    0
    avk2307, 07.12.2021 20:53
    и гол из опорной зоны)
    Посмотрим
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