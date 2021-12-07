7 декабря в 22:00 в Киеве состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Шахтер» и «Шериф».

Турнирная таблица группы D Лиги чемпионов

Игра уже не имеет никакого турнирного значения. «Шахтер» выбыл из еврокубков, «Шериф» сыграет в Лиге Европы.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Шериф. Де Дзерби и Вернидуб назвали стартовые составы на матч ЛЧ

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Бондаренко, Маркос Антонио, Марлос, Судаков, Соломон, Фернандо.

Запас: Шевченко, Трубин, Витао, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Майкон, Тете, Мудрик, Коноплянка, Мораес, Сикан.

Главный тренер: Роберто Де Дзерби.

Шериф: Атанасиадис, Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо, Аддо, Коловос, С. Тилль, Бруно, Траоре, Янсане.

Запас: Челядник, Пащенко, Раделич, Белоусов, Кастаньеда, Джульен, Кожокарь, Николов, Кожокару.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.