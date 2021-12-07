7 декабря в 22:00 в Киеве состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Шахтер» и «Шериф».
Турнирная таблица группы D Лиги чемпионов
Игра уже не имеет никакого турнирного значения. «Шахтер» выбыл из еврокубков, «Шериф» сыграет в Лиге Европы.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер – Шериф. Де Дзерби и Вернидуб назвали стартовые составы на матч ЛЧ
Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Бондаренко, Маркос Антонио, Марлос, Судаков, Соломон, Фернандо.
Запас: Шевченко, Трубин, Витао, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Майкон, Тете, Мудрик, Коноплянка, Мораес, Сикан.
Главный тренер: Роберто Де Дзерби.
Шериф: Атанасиадис, Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо, Аддо, Коловос, С. Тилль, Бруно, Траоре, Янсане.
Запас: Челядник, Пащенко, Раделич, Белоусов, Кастаньеда, Джульен, Кожокарь, Николов, Кожокару.
Главный тренер: Юрий Вернидуб.
Источник — Sport.ua
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Удиивляет Ну если любимчик дзерби малыш Маркос Антонии в составе то точно будет победа
Я думаю они тоже не будут выкладываться на 200%
Короче самому интересно))
1:3?!
Я думаю они тоже не будут выкладываться на 200%
оба гранда УПЛ в ЛЧ только в одном матче напрягались
Я думаю они тоже не будут выкладываться на 200%
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