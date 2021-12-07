Рустам ХУДЖАМОВ: «Шахтер может вернуть Шерифу порцию унижения»

Известный голкипер – о матче «Шахтер» - «Шериф»

  • 07.12.2021 17:55
  • 156 просмотров
  • 1 комментарий
Рустам ХУДЖАМОВ: «Шахтер может вернуть Шерифу порцию унижения»
© SportArena TV. Рустам Худжамов

Экс-голкипер «Шахтера» Рустам Худжамов поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Шерифа» (7 декабря):

«Да, этот матч никакого турнирного значения иметь не будет. Единственное, что в этом поединке «Шахтер» может вернуть «Шерифу» порцию унижения, взяв реванш.

Противостояние Вернидуб – «Шахтер»? Конечно, Вернидубу приятно приехать в Украину и показать всей стране, что он все-таки тренер, что он действительно тренер, который может и умеет что-то делать с командами. Поэтому для Вернидуба это хороший и большой шанс.

Может ли быть рубилово на поле? Я думаю, Вернидуб в любом случае настроит команду на матч. Мне кажется, и футболисты, которые одержали две победы в Лиге чемпионов, понимают, что идеи Вернидуба помогли им показать свой уровень. Именно работа Вернидуба помогла футболистам «Шерифа» показать свой уровень в двух стартовых матчах, когда они обыграли дома «Шахтер» и «Реал» на выезде.

Мне кажется, что это вызывает уважение у футболистов «Шерифа». Поэтому, я думаю, сами футболисты «Шерифа» понимают, насколько важна для Вернидуба с точки зрения престижа сегодняшняя игра. Я думаю, они постараются своему вожаку в этом подсобить».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 07.12.2021 17:58
    0
    Як не крути, нічого вони вернути не можуть
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