Агент: «Металлисту придется раскошелиться, чтобы подписать Тилля»

Агент Никита Швец оценил слухи по поводу желания «Металлиста» подписать ключевого полузащитника «Ворсклы» Оливье Тилля.

«У Тилля агент локальный, из Люксембурга. Я же выступал в роли посредника между футболистом и «Ворсклой», организовывал и сопровождал все этапы этого трансфера. Но по сути, агентом Тилля я не являюсь, хоть и имею определённые преференции в случае его продажи, что даёт мне право официально вести по нему переговоры со стороны клуба. По поводу интереса «Металлиста», слышал об этом еще дней 10 назад. Но как тогда, так и сейчас - всё это на уровне слухов».

«Лично со мной из «Металлиста» никто по этому поводу не связывался и, насколько мне известно, официально на «Ворсклу» харьковчане также не выходили. Зная позицию руководства «Ворсклы» по созданию боеспособного коллектива, «Металлисту» придется прилично раскошелиться, если они действительно хотят заполучить ключевого игрока полтавчан», - сказал Швец.

Тилль в нынешнем сезоне забил 10 голов и сделал 8 ассистов.