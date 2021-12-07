Стал известен игрок месяца в Серии А

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу был признан лучшим игроком ноября в Серии А. Ранее лучшим тренером месяца признали Джан Пьеро Гасперини.
В ноябре в трех матчах Серии А за «Интер» Чалханоглу забил 3 гола и сделал одну голевую передачу. Миланский клуб сейчас идет вторым в турнирной таблице с отставанием в одно очко от «Милана».
Ранее Златан Ибрагимович раскритиковал Чалханоглу за переход из «Милана» в «Интер».
Источник — Серия A
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