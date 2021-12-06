ИБРАГИМОВИЧ: «Чалханоглу воспользовался трагедией Эриксена»

Форвард «Милана» раскритиковал экс-партнера по команде

  • 06.12.2021 22:12
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  • 1 комментарий
ИБРАГИМОВИЧ: «Чалханоглу воспользовался трагедией Эриксена»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович раскритиковал своего экс-партнера по команде Хакана Чалханоглу за переход в «Интер» на правах свободного агента:

«Мы должны поблагодарить его за то, что он дал команде, и пожелать всего самого лучшего в будущем. Это может прозвучать плохо, но он воспользовался трагической ситуацией с Эриксеном. У него не было предложений ни от одного клуба кроме «Милана», пока не случилась эта трагедия.

Он - хороший парень, и очень сильно вырос благодаря мне. До того, как я пришел, у него не было такой хорошей статистики. Я всегда шутил, что если он просит повышение зарплаты у «Милана», то это моя вина, потому что именно я сделал его большим игроком».

В нынешнем сезоне на счету Чалханоглу 5 голов и 5 ассистов в 17 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Источник — Milan News

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    hanter83
    hanter83, 06.12.2021 22:34
    0
    Златан явно не скромный дядя.
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