ИБРАГИМОВИЧ: «Чалханоглу воспользовался трагедией Эриксена»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович раскритиковал своего экс-партнера по команде Хакана Чалханоглу за переход в «Интер» на правах свободного агента:

«Мы должны поблагодарить его за то, что он дал команде, и пожелать всего самого лучшего в будущем. Это может прозвучать плохо, но он воспользовался трагической ситуацией с Эриксеном. У него не было предложений ни от одного клуба кроме «Милана», пока не случилась эта трагедия.

Он - хороший парень, и очень сильно вырос благодаря мне. До того, как я пришел, у него не было такой хорошей статистики. Я всегда шутил, что если он просит повышение зарплаты у «Милана», то это моя вина, потому что именно я сделал его большим игроком».

В нынешнем сезоне на счету Чалханоглу 5 голов и 5 ассистов в 17 матчах за «Интер» во всех турнирах.