Гасперини – лучший тренер ноября в Серии А

Лучшим тренером ноября в Серии А был признан наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
В ноябре его команда одержала три победы в трех матчах Серии А: над «Кальяри», «Специей» и 1:0 над «Ювентусом» в последнем туре. На данный момент Руслан Малиновский и компания идут четвертыми в турнирной таблице Серии А с 28 очками в 14 турах.
⚽🏆 #SerieATIM💎 COACH OF THE MONTH | NOVEMBER 2021 🔝➡️ Gian Piero Gasperini— Lega Serie A (@SerieA) November 29, 2021
La ricetta perfetta di Gasp: gol e vittorie ⚽✅@Atalanta_BC #WeAreCalcio
Источник — Серия A
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