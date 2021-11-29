Гасперини – лучший тренер ноября в Серии А

Лучшим тренером ноября в Серии А был признан наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

В ноябре его команда одержала три победы в трех матчах Серии А: над «Кальяри», «Специей» и 1:0 над «Ювентусом» в последнем туре. На данный момент Руслан Малиновский и компания идут четвертыми в турнирной таблице Серии А с 28 очками в 14 турах.