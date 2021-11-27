Такого не было с 1989 года! Аталанта обыграла Ювентус в Турине

Поздний субботний вечер итальянского футбола сопровождался поединком 14-го тура итальянской Серии А, в котором центральным по праву считалось противостояние на «Альянц Стэдиум» между туринским «Ювентусом» и бергамаской «Аталантой». Команды, которые еще в конце прошлого сезона вели очную борьбу за как можно более высокие места в турнирной таблице в нынешнем футбольном году показывали отличные друг от друга результаты. В то время как «оробичи» продолжали принимать участие в чемпионской гонке, «зебры» стартовали настолько отвратительно, что о подобных перипетиях задумывать было слишком рано.



Конечно, украинского болельщика в данном поединке дополнительно привлекала возможность следить за игрой полузащитника «Богини» Руслана Малиновского, которого главный тренер нашей национальной команды вызвал аккурат к ключевому матчу группового этапа отбора на чемпионат мира, а Джан Пьеро Гасперини любезно предоставил место на поле футболисту своей команды, который стабильно отмечался исключительно красивыми голами в предыдущих матчах против именитого соперника.

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Первая половина матча в исполнении хозяев поля оказалась крайне неудачной, в первую очередь, в плане их игры в обороне собственных ворот. «Аталанта» легко сумела завладеть инициативой в контроле мяча, а если и упускала его непосредственно у чужой штрафной, то сразу же включался прессинг, который позволял мгновенно возвращаться вновь и вновь к владениям Щесны. По общему впечатлению, такая игра смотрелась немного рваной, так как центральные линии у обеих команд фактически вычеркивалась из эпизодов.



Именно за счет постоянного давления на разыгрывающих футболистов в составе соперника «Богиня» и сумела открыть счет в этой игре. Перехват у центральной линии увенчался передачей на ход на правый фланг штрафной для Сапаты от Джимсити, после чего форвард уже из пределов штрафной вколотил мяч под перекладину мощным ударом. К тому времени мы только пересекли экватор первого тайма, поэтому справедливо можно считать, что «Аталанта» сумела нанести решительный выпад достаточно вовремя.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» до перерыва так и не сумел собраться с мыслями, а непосредственно перед уходом в подтрибунные помещения команда Аллегри столкнулась с непредвиденными обстоятельствами. Лидер атак «Старой Синьоры» Федерико Кьеза захромал после одного из стыков с соперником, и на вторую половину матча уже не вышел на поле. Есть все основания полагать, что «зебры» хуже пережили именно потерю своего лидера, чем пропущенный гол.



Исключительно по игре, «Ювентус» показывал сопоставимую динамику со своими оппонентами, поэтому иногда ему удавалось преодолеть плотные ряды обороны. Проблема была в том, что интервалы между такими выпадами были слишком существенными для того, чтобы назвать атаки «бьянконери» лавинообразными. Команде Гасперини это помогало переводить дух, что, как известно, лишь играет на руку стороне защиты. Конечно, хозяева поля имели пару неплохих моментов для спасения ситуации, но Дибале так и не повезло забить в этой игре, а кроме него вести команду вперед было некому.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что же касается Малиновского, то украинец эту игру до конца не доиграл, так как имел желтую карточку еще из первого тайма, а его наставник решил не рисковать в концовке. Соперники хорошо подготовились к нейтрализации нашего полузащитника, поэтому он лишь в начале матча сумел найти момент для удара из опасной позиции, но угодил мячом в Бонуччи. Остальные попытки дриблинга и ударов от Руслана неизменно блокировались.



В следующем туре бергамаская «Аталанта» проведет домашнюю игру против «Венеции», а туринский «Ювентус» сыграет в гостях у «Салернитаны».

Итальянская Серия А. 14-й тур.

«Ювентус» – «Аталанта» - 0:1



Сапата, 28



Куадрадо, 50, Рабио, 66, Бернардески, 79, Локателли, 88 – Фройлер, 32, Малиновский, 36, Дзаппакоста, 43, Демирал, 70, Джимсити, 84

«Ювентус»: Щесны – Алекс Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо – Рабио, Локателли, Маккенни (Кин, 63), Кьеза (Бернардески, 46) – Мората (Кайо, 85), Дибала.

«Аталанта»: Муссо – Джимсити, Демирал, Толой – Дзаппакоста (Паломино, 71), Фройлер, де Роон, Мехле – Пессина (Пашалич, 59) – Малиновский (Коопмейнерс, 87), Сапата.

Арбитр: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия).

Стадион: «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия).



Удары (в створ): 15 (2) – 7 (1)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 1 – 0.

ЮВЕНТУС-АТАЛАНТА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C