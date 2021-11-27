14-й тур
Ювентус
0 : 0
Аталанта
27.11.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Руслан Малиновский и компания против неожиданного середняка Серии А

  • 27.11.2021 11:02
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Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 ноября, в Турине на арене «Ювентус Стадиум» состоится матч 14-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» примет «Аталанту». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:00 по Киеву.

«Ювентус»

 

«Ювентус» в этом сезоне не может похвастаться стабильными и позитивными результатами. В данный момент туринский клуб неожиданно для многих занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе «бьянконери» 21 очко в итальянской Серии А и 11 баллов отставания от лидера («Наполи»).

За 13 туров «Ювентус» одержал всего шесть побед, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Худшим был старт сезона, когда «старая синьора» не могла победить в четырех матчах подряд, уступив «Наполи» и «Эмполи». Затем ситуацию удалось выровнять. В последних двух турах туринский клуб обыграл «Фиорентину» (1:0) и «Лацио» (2:0). Это достижение, ведь эти команды находятся выше «Ювентуса».

С другой стороны, в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов туринцы с крупным счетом проиграли «Челси» (0:4), что переместило их на второе место в группе, но оставило с путевкой в 1/8 финала.  

 

«Аталанта»

 

«Аталанта» выступает на своем уровне, демонстрирует атакующий футбол, много забивает, обыгрывает соперников ниже классом. Подопечные Джан Пьеро Гасперини проиграли всего два матча («Лацио» и «Фиорентине»). Сейчас коллектив из Бергамо занимает четвертое место, имея в активе 25 очков.

В чемпионате Италии «Аталанта» не проигрывает с 3 октября, а в двух последних матчах обыграла «Кальяри» (2:1) и «Специю» (5:2).

В последнем матче в групповом этапе Лиги чемпионов бергамская команда устроила результативную игру с «Янг Бойз» (3:3). Команда Гасперини остается на третьем месте в группе. нужно еще решать вопрос с выходом в плей-офф.

Среди травмированных у «Аталанты» значатся Робин Госенс, Маттео Ловато, Ханс Хатебур и Давиде Дзаппакоста.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Ювентус» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.18 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ювентус»: Щенсны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро, Кудрадо, Маккени, Локателли, Рабьо, Мората, Кьеза.

«Аталанта»: Муссо – Толой, Паломино, Джимсити, Заппакоста, Фройлер, Де Роон, Мехле, Малиновский, Пашалич, Сапата.

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27 ноября, суббота

«Ювентус» - «Аталанта»
Турин. «Ювентус Стадиум». 19:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1

Источник — Sport.ua

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