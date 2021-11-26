14-й тур
Ювентус
0 : 0
Аталанта
27.11.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Аталанта. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура итальянской Серии А

  • 26.11.2021 02:29
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Ювентус – Аталанта. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27-го ноября, состоится поединок 14-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся туринский «Ювентус» и бергамаская «Аталанта». Матч пройдет в Турине (Италия), на поле стадиона «Альянц Стэдиум», начало в 19:00.

«Старая Синьора» в этом сезоне выступает крайне нестабильно, о чем говорит цепочка из неудачных результатов ее выступлений до ноябрьской международной паузы. Коллектив Массимилиано Аллегри попытался восстановиться за счет победы над римским «Лацио» (2:0), который возглавляет бывший наставник «зебр» – Маурицио Сарри. Однако, посреди недели «Ювентус» был разгромлен усилиями «Челси» в Лиге чемпионов УЕФА (0:4), поэтому тяжело оценить его текущее состояние. Не выиграла свой еврокубковый матч и бергамаская «Аталанта», расписав мировую с «Янг Бойз» (3:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Аталанта».

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Александр Снитко, Sport.ua

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