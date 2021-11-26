В субботу, 27-го ноября, состоится поединок 14-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся туринский «Ювентус» и бергамаская «Аталанта». Матч пройдет в Турине (Италия), на поле стадиона «Альянц Стэдиум», начало в 19:00.

«Старая Синьора» в этом сезоне выступает крайне нестабильно, о чем говорит цепочка из неудачных результатов ее выступлений до ноябрьской международной паузы. Коллектив Массимилиано Аллегри попытался восстановиться за счет победы над римским «Лацио» (2:0), который возглавляет бывший наставник «зебр» – Маурицио Сарри. Однако, посреди недели «Ювентус» был разгромлен усилиями «Челси» в Лиге чемпионов УЕФА (0:4), поэтому тяжело оценить его текущее состояние. Не выиграла свой еврокубковый матч и бергамаская «Аталанта», расписав мировую с «Янг Бойз» (3:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Аталанта».