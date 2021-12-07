Мораес, Исмаили и другие вошли в заявку Шахтера на матч с Шерифом

В список не попал Тарас Степаненко

  • 07.12.2021 12:04
  • 943 просмотра
  • 1 комментарий
Мораес, Исмаили и другие вошли в заявку Шахтера на матч с Шерифом
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Во вторник, 7 декабря, донецкий «Шахтер» в рамках шестого тура Лиги чемпионов примет «Шериф». Поединок состоится на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 22:00.

Главный тренер команды Роберто Де Дзерби представил заявку на этот матч. Отметим, что в список вошел форвард Жуниор Мораес, который пропустил длительное время из-за травмы. С другой стороны, в состав не вошел полузащитник Тарас Степаненко.

Заявка «Шахтера»:
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь. 
Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка. Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо.

Шахтер – Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Шериф. Также будет доступна аудиотрансляция поединка.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Fanat230784
    Fanat230784, 07.12.2021 12:11
    -2
    Нема Степаненка - сушіть весла
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