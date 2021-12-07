Мораес, Исмаили и другие вошли в заявку Шахтера на матч с Шерифом

Во вторник, 7 декабря, донецкий «Шахтер» в рамках шестого тура Лиги чемпионов примет «Шериф». Поединок состоится на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 22:00.
Главный тренер команды Роберто Де Дзерби представил заявку на этот матч. Отметим, что в список вошел форвард Жуниор Мораес, который пропустил длительное время из-за травмы. С другой стороны, в состав не вошел полузащитник Тарас Степаненко.
Заявка «Шахтера»:
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.
Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка. Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо.
Шахтер – Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Шериф. Также будет доступна аудиотрансляция поединка.
Источник — Sport.ua
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