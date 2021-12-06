Шахтер – Шериф. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 7-го декабря, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и тираспольский «Шериф». Начало игры в 22:00.
Донецкий клуб проведет последний еврокубковый матч в нынешнем сезоне. Выше четвертого места группы D команда Роберто Де Дзерби не сможет подняться, но будем надеяться, «горняки» достойно завершат групповой турнир.
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию матча из Киева.
Комментатор матча «Шахтер» – «Шериф» – Александр Монзолевский.
Источник — Sport.ua
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