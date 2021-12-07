Александр ПЕТРАКОВ: «Лунин выбрал не тот клуб»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объяснил, почему не вызывает в национальную команду вратаря «Реала» Андрея Лунина.



- Я Лунина знаю очень давно, отца его тоже знаю. Когда я только принял сборную, то вызвал Андрея, но он заразился коронавирусом. После этого, говорю откровенно, я не имел с ним контактов.



Мне каждую неделю дают информацию об игровой практике наших футболистов. Я все о каждом футболисте знаю. Как я могу вызывать вратаря, который уже два года не играет? Это не укор, Андрей сам понимает. Если любой футболист мне позвонит и попросит совет, то я ему его дам. Когда они были молодые, то звонили, советовались. На этом уровне у них есть агенты, никто со мной не советуется. Они сами решают свои вопросы.



- В чем ему надо прибавить, чтобы получить место в сборной?

- Мне кажется, что он выбрал не тот клуб. В «Реале» многие были игроки, потом уходили в аренду. Надо находить клуб по своим возможностям и там играть. «Реал» – это красочно, красиво. Но человеку уже 23-й год пойдет. Ему надо идти играть. Может, он этим займется, не могу точно сказать. У него есть своя голова на плечах, – сказал Петраков.



Отметим, что в текущем сезоне Лунин не сыграл ни одного матча.

Читайте также: Уйти по-королевски: 8 игроков, которые могут покинуть Реал