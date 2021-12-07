Александр ПЕТРАКОВ: «Лунин выбрал не тот клуб»

Главный тренер сборной Украины рассказал, почему не вызывает вратаря в национальную команду

  • 07.12.2021 11:29
  • 1721 просмотр
  • 7 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Лунин выбрал не тот клуб»
© УАФ. Андрей Лунин

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объяснил, почему не вызывает в национальную команду вратаря «Реала» Андрея Лунина.
 
- Я Лунина знаю очень давно, отца его тоже знаю. Когда я только принял сборную, то вызвал Андрея, но он заразился коронавирусом. После этого, говорю откровенно, я не имел с ним контактов. 
 
Мне каждую неделю дают информацию об игровой практике наших футболистов. Я все о каждом футболисте знаю. Как я могу вызывать вратаря, который уже два года не играет? Это не укор, Андрей сам понимает. Если любой футболист мне позвонит и попросит совет, то я ему его дам. Когда они были молодые, то звонили, советовались. На этом уровне у них есть агенты, никто со мной не советуется. Они сами решают свои вопросы.
 
- В чем ему надо прибавить, чтобы получить место в сборной?
- Мне кажется, что он выбрал не тот клуб. В «Реале» многие были игроки, потом уходили в аренду. Надо находить клуб по своим возможностям и там играть. «Реал» – это красочно, красиво. Но человеку уже 23-й год пойдет. Ему надо идти играть. Может, он этим займется, не могу точно сказать. У него есть своя голова на плечах, – сказал Петраков. 
 
Отметим, что в текущем сезоне Лунин не сыграл ни одного матча.

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Источник — ПроФутбол

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 07.12.2021 12:00
    +1
    umnuy2, 07.12.2021 11:44
    кобин вон всю жизнь на лавке просидел и ничё-легенда....по вратарям такая же судьба у многих...к примеру десятилетиями вторыми были в ДК Михайлов,кернозенко......лунин набирается опыта на всю карьеру-это мечта даже тренироваться каждый день с суперзвёздами и крутым тренером
    Легенда кого, Закарпатської області???
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    samird
    samird, 07.12.2021 11:50
    +1
    Лунину надо уже зимой переходить в другой клуб. Но не куда попало, а туда, где на него будут расчитывать как на основного. А по факту это надо было делать ещё год назад. Очевидно же было, что сидеть под Куртуа никакого смысла нет. Я даже не представляю, что должен был учудить бельгиец, чтобы потерять место в основе. А Лунин теряет золотое время. Мало кто из голкиперов (даже очень талантливых) смог заиграть после просиживая этого (золотого для будущего прогресса) времени на лавке.
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    zafo59
    online
    zafo59, 07.12.2021 12:05
    0
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    Nikas
    online
    Nikas, 07.12.2021 12:03
    0
    "Как я могу вызывать вратаря который не играет" А как ты мог вызывать Ляпова который не играл??? Неужели он думает что тренировке в суперклубе Реал, это хуже чем играть с Минаями и Ингульцами в основе в УПЛ
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 07.12.2021 11:58 (изменен)
    0
    У него выбора не было, клуб именитый, зарплата лям, Заря 8,5 получила.
    Жизнь удалась.
    Все довольны.
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    Tom Sizemore
    Tom Sizemore, 07.12.2021 11:51
    -1
    Не той клуб?! Старий лицемір!!!
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    umnuy2
    umnuy2, 07.12.2021 11:44
    -1
    кобин вон всю жизнь на лавке просидел и ничё-легенда....по вратарям такая же судьба у многих...к примеру десятилетиями вторыми были в ДК Михайлов,кернозенко......лунин набирается опыта на всю карьеру-это мечта даже тренироваться каждый день с суперзвёздами и крутым тренером
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