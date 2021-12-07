Шахтер Донецк

7 декабря в 22:00 в Киеве состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Шахтер» и «Шериф».

Турнирная таблица группы D Лиги чемпионов

Игра уже не имеет никакого турнирного значения. «Шахтер» выбыл из еврокубков, «Шериф» сыграет в Лиге Европы.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция