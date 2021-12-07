Во вторник, 7 декабря, донецкий «Шахтер» в рамках шестого тура Лиги чемпионов примет «Шериф». Поединок состоится на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 22:00.
В прямом эфире поединок покажет сервис MEGOGO.
Шахтер – Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Шериф. Также будет доступна аудиотрансляция поединка.
Источник — Sport.ua
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