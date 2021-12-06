ВИДЕО. Чудесное спасение 18-кратного чемпиона Чили от вылета из высшей лиги

«Универсидад де Чили» в заключительном туре высшего дивизиона Чили принимал одного из лидеров «Унион Ла Калера». Дела у 18-кратного чемпиона страны в этом году не очень, поэтому в этой встрече они сражались за сохранение прописки в элитном дивизионе.



К 85-й минуте «Универсидад де Чили» проигрывал со счетом 0:2 и казалось, что доля клуба решена, но хозяева сумели отыграть один гол в основное время, а в компенсированное забить еще два. Это позволило команде остаться в элите. К примеру, даже ничья 2:2 не спасала.

Отметим, что в 12 матчах до этого команда набрала всего три очка.