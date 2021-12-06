ВИДЕО. Чудесное спасение 18-кратного чемпиона Чили от вылета из высшей лиги

Игроки команды «Универсидад де Чили» устроили невероятный праздник для своих болелщиков

  • 06.12.2021 12:51
  • 830 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Чудесное спасение 18-кратного чемпиона Чили от вылета из высшей лиги
© ФК Универсидад де Чили

«Универсидад де Чили» в заключительном туре высшего дивизиона Чили принимал одного из лидеров «Унион Ла Калера». Дела у 18-кратного чемпиона страны в этом году не очень, поэтому в этой встрече они сражались за сохранение прописки в элитном дивизионе.
 
К 85-й минуте «Универсидад де Чили» проигрывал со счетом 0:2 и казалось, что доля клуба решена, но хозяева сумели отыграть один гол в основное время, а в компенсированное забить еще два. Это позволило команде остаться в элите. К примеру, даже ничья 2:2 не спасала.

Отметим, что в 12 матчах до этого команда набрала всего три очка.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    limb0101
    limb0101, 06.12.2021 13:24
    +2
    Почти "Мариуполь" - "Динамо" в 2011 году, и счет тот-же.
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    Serhii P.
    Serhii P., 06.12.2021 13:22 (изменен)
    +1
    Щось дуже на договірняк схоже. Воротар "Уніону" в 2 і 3-му голах "Університету" лише робив вигляд, що планує відбивати, чи спішить до м'яча.
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