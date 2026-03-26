«Не разденусь, пока не выиграете». Громкое заявление фанатки после неудачи

Чилийская модель и контент-креатор Даниэлла Чавес сделала резонансное заявление после очередного поражения футбольного клуба «О’Хиггинс».

Известная поклонница команды эмоционально отреагировала на результаты, пообещав не появляться обнаженной до тех пор, пока клуб не начнет выигрывать матчи.

Кроме того, Чавес жестко раскритиковала главного тренера Лукаса Бовавильо, заявив, что его работа разочаровывает болельщиков. Она призвала либо изменить подход, либо покинуть клуб.

Ее слова быстро стали вирусными в соцсетях и вызвали бурную реакцию среди фанатов.

Сейчас «О’Хиггинс» переживает непростой период, а подобные заявления лишь подчеркивают напряженную атмосферу вокруг клуба.