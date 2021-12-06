Со следующего сезона изменится формат Финала Кубка Дэвиса

Из-за этого пострадала сборная Украины

  • 06.12.2021 12:01
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Со следующего сезона изменится формат Финала Кубка Дэвиса
© DavisCup

Подтвержден новый формат финальной части Кубка Дэвиса на следующий сезон.
 
В 2022 году 16 национальных сборных, разделенных на четыре группы по четыре команды, сыграют в четырех городах. По две лучшие команды выходят в плей-офф, который пройдет в пятом городе (нейтральная площадка). Продолжительность финальной части – 12 дней.
 
Отметим, что в нынешнем году соревнования также проходили на разных локациях, но играли 18 команд, которые были разделены на шесть групп. В плей-офф выходили первые места и две лучшие команды. В этом году титул достался сборной РТФ.
 
Отметим, что из-за сокращения команд в финальном раунде сборная Украины играла дополнительный стыковой матч против Норвегии, в котором уступила и не попала в квалификационный турнир к основному соревнованию. Со следующего сезона украинцы снова будут вынуждены играть в плей-офф Первой Мировой группы. 

Источник — Davis Cup

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