Виктор ВАЦКО: «Неготовое, скользкое поле – это уровень Вереса»

«Динамо» в матче 17-го тура УПЛ переиграло «Верес» (3:0). Матч прошел в Луцке, качество газона критиковали как игроки, так и тренеры команд.

Комментатор Виктор Вацко высказался об этой ситуации.

«Это их домашняя арена. Это говорит об уровне клуба. Некачественное, неготовое, скользкое поле, оно травматично опасно не только для футболистов соперника, но и для твоих футболистов. А твои футболисты – есть твой актив. Если бы в «Динамо» или в «Шахтере» не подготовили поле, ответственного человека уволили бы за 15 минут. У Вирта каждый футболист на вес золота. А дальше, это не заработанные очки, риск вылететь в низший дивизион. Он несет ответственность за результат. А кто несет ответственность за такую ​​готовность?», – сказал Вацко.

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