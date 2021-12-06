Виктор ВАЦКО: «Неготовое, скользкое поле – это уровень Вереса»

Известный комментатор раскритиковал ровенский клуб

  • 06.12.2021 10:35
  • 1186 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ВАЦКО: «Неготовое, скользкое поле – это уровень Вереса»
© Футбол 1/2/3. Виктор Вацко

«Динамо» в матче 17-го тура УПЛ переиграло «Верес» (3:0). Матч прошел в Луцке, качество газона критиковали как игроки, так и тренеры команд.

Комментатор Виктор Вацко высказался об этой ситуации.

«Это их домашняя арена. Это говорит об уровне клуба. Некачественное, неготовое, скользкое поле, оно травматично опасно не только для футболистов соперника, но и для твоих футболистов. А твои футболисты – есть твой актив. Если бы в «Динамо» или в «Шахтере» не подготовили поле, ответственного человека уволили бы за 15 минут. У Вирта каждый футболист на вес золота. А дальше, это не заработанные очки, риск вылететь в низший дивизион. Он несет ответственность за результат. А кто несет ответственность за такую ​​готовность?», – сказал Вацко.

Читайте также: Мирча ЛУЧЕСКА: «Этот матч не стоило даже начинать».

Источник — Великий футбол

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 06.12.2021 10:42
    +3
    Ну не всі мають можливість країну обдирати такими масштабами, як твій хазяїн!
    Ссылка
    terhoha
    terhoha, 06.12.2021 11:36
    0
    Дибілоїд лисий.
    Ссылка
    karimj
    karimj, 06.12.2021 11:26
    0
    PFCLviv, 06.12.2021 10:42
    Ну не всі мають можливість країну обдирати такими масштабами, як твій хазяїн!
    Поле в Луцьку, це домашня арена Вереса, вони повинні були оплатити підігрів поля.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности