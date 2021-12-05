Будет битва. Шевченко назвал состав Дженоа на поединок с Ювентусом

В воскресенье, 5 декабря, состоится поединок 16-готура чемпионата Италии по футболу, в котором «Ювентус» примет «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко.
Стартовые составы:
«Ювентус»: Щенсны — Кьеллини, де Лигт, Пеллегрини, Локателли, Бентанкур, Кулушевски, Куадрадо, Мората, Дибала, Бернардески.
«Дженоа»: Сиригу — Гильоне, Бираски, Бани, Васкес, Камбьязо, Бехрами, Эрнани, Туре, Экубан, Бьянки.
Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Дженоа».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Команды, занявшие последние три места в турнирной таблице, переходят в следующий по силе дивизион страны – Серию В. Соответственно, из Серию В 3 клуба поднимаются в высший дивизион чемпионата Италии.
*
Ты думаешь, что Дженоа по силам занять 17-е место??
Там надо автобус парковать, что-бы хоть на что-то рассчитывать. Иначе разгром
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.