Будет битва. Шевченко назвал состав Дженоа на поединок с Ювентусом

Матч состоится в воскресенье, 5 декабря, в 21:45

  • 05.12.2021 21:09
  • 1062 просмотра
  • 9 комментариев
Будет битва. Шевченко назвал состав Дженоа на поединок с Ювентусом
© ФК Дженоа

В воскресенье, 5 декабря, состоится поединок 16-готура чемпионата Италии по футболу, в котором «Ювентус» примет «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко.

Стартовые составы:

«Ювентус»: Щенсны — Кьеллини, де Лигт, Пеллегрини, Локателли, Бентанкур, Кулушевски, Куадрадо, Мората, Дибала, Бернардески.

«Дженоа»: Сиригу — Гильоне, Бираски, Бани, Васкес, Камбьязо, Бехрами, Эрнани, Туре, Экубан, Бьянки.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Дженоа».

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 05.12.2021 21:51
    0
    У Юве один з кращих складів у світі!
    Ссылка
    Saar
    Saar, 05.12.2021 21:49
    0
    У Ювентуса щараз неймовірний спад. Але ж склад! ... битви не буде! Дженоа не дасть ніякого бою!
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 05.12.2021 21:42
    0
    Андрій Машко, 05.12.2021 21:26
    Яка битва? Цього клоуна-недотренера сьогодні вчергове опустять.)))))) як завжди
    В даному видадку немає причин на нього наїзджати
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 05.12.2021 21:38
    0
    rasta13, 05.12.2021 21:32
    Что вы на Шеву гоните ? У него задача оставить клуб в серии А. Этот Дженоа при любом тренере не выиграл бы у лидеров чемпионата.
    ________________ Основные положения регламента
    Команды, занявшие последние три места в турнирной таблице, переходят в следующий по силе дивизион страны – Серию В. Соответственно, из Серию В 3 клуба поднимаются в высший дивизион чемпионата Италии.
    *
    Ты думаешь, что Дженоа по силам занять 17-е место??
    Ссылка
    rasta13
    rasta13, 05.12.2021 21:32
    0
    Что вы на Шеву гоните ? У него задача оставить клуб в серии А. Этот Дженоа при любом тренере не выиграл бы у лидеров чемпионата.
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 05.12.2021 21:21
    0
    Какая битва??
    Там надо автобус парковать, что-бы хоть на что-то рассчитывать. Иначе разгром
    Ссылка
    kortizol228
    kortizol228, 05.12.2021 21:24
    -1
    у шевы битва может быть только против салертанины и специи
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 05.12.2021 21:26
    -3
    Яка битва? Цього клоуна-недотренера сьогодні вчергове опустять.)))))) як завжди
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 05.12.2021 21:26
    -4
    kortizol228, 05.12.2021 21:24
    у шевы битва может быть только против салертанины и специи
    .. и против жены на кухне
    Ссылка
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