5 декабря проходит матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором играют «Ювентус» и «Дженоа».
Матч транслируется в прямом эфире видеосервисом MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ювентус – Дженоа. У Шевы одни гранды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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