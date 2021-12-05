16-й тур
Венеция
3 : 4
Эллас Верона
05.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Коваленко помог Специи добыть ничью в матче против Сассуоло

«Верона» в результативной перестрелке победила «Венецию»

  • 05.12.2021 18:39
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Коваленко помог Специи добыть ничью в матче против Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 декабря, состоялись очередные поединки 16-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Специя», за которую выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, дома сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2). Коваленко вышел на поле в стартовом составе «Специи» и был заменен на Верде на 67-й минуте встречи.

В другом матче тура «Верона» на выезде обыграла «Венецию» со счетом 4:3. Причем хозяева вели 3:0 уже к 27-й минуте встречи, но не смогли удержать преимущество.

«Специя» — «Сассуоло» — 2:2
Голы: Манай, 35, Джаси, 47 — Распадори, 66, 79

«Специя»: Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Сала (Бурабия, 67), Реца, Маджоре (Бастони, 88), Коваленко (Верде, 67), Джаси (Христов, 76), Манай (Колли, 88), Нзола.
«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр (Толян, 46), Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Харруи, 86), Матеус Энрике (Распадори, 46), Дефрель (Бога, 69), Берарди, Скамакка.
Предупреждения: Реца (1), Маджоре (4), Сала (26), Фраттези (44), Кирьякопулос (75), Берарди (85), Христов (90).

«Венеция» — «Верона» — 3:4
Голы: Чеккарони, 12, Чрнигой, 19, Анри, 27 — Анри, 52, автогол, Капрари, 65, с пенальти, Симеоне, 67, 85

«Венеция»: Ромеро, Маццокки (Эбуэхи, 66), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Вакка (Тессманн, 74), Чрнигой, Кийин (Бузио, 66), Араму (Свобода, 66), Анри, Окереке (Юнсен, 7).
«Верона»: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Давидович, Казале (Маньяни, 30), Лазович, Велозу (Лазанья, 57), Тамез, Илич (Бесса, 79), Капрари, Симеоне.
Предупреждения: Маньяни (45), Вакка (72), Симеоне (87), Анри (90).
Удаление: Чеккарони (62).

Источник — Sport.ua

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