В поединке 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Специя» дома сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2). Украинский игрок «Специи» Виктор Коваленко вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен на 67-й минуте.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Специя» — «Сассуоло» — 2:2
Голы: Манай, 35, Джаси, 47 — Распадори, 66, 79
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Гьяси (Специя).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Рей Манай (Специя).
Источник — Sport.ua
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