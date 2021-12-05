16-й тур
Специя
2 : 2
Сассуоло
05.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Специя — Сассуоло — 2:2. Видео голов и обзор матча

Виктор Коваленко помог своей команде добыть ничью в поединке 16-го тура Серии А

  • 05.12.2021 19:05
  • 385 просмотров
  • 1 комментарий
Специя — Сассуоло — 2:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Специя» дома сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2). Украинский игрок «Специи» Виктор Коваленко вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменен на 67-й минуте.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Специя» — «Сассуоло» — 2:2
Голы: Манай, 35, Джаси, 47 — Распадори, 66, 79

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
66' ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
48' ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Гьяси (Специя).
35' ГОЛ ! Мяч забил Рей Манай (Специя).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    McLay
    McLay, 05.12.2021 19:24
    -1
    🤣Цікаво чим це він допоміг?😁А зрозуміло, тим що був замінений!🤪
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