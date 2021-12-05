Виктор ЦЫГАНКОВ: «Игра на «бетоне» не прибавляет футболистам здоровья»

24-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков раскритиковал качество украинских футбольных полей.

«Качество полей в зимний период у нас, в Украине, не из самых лучших. К сожалению, играя на «бетоне», футболистам здоровья это не прибавляет. Надеюсь, в будущем люди, которые отвечают за проведение игр, будут учитывать этот момент», — написал Виктор.

В 17-м туре УПЛ «Динамо» на выезде обыграло «Верес» со счетом 3:0. Матч прошел в Луцке на стадионе «Авангард». Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и был заменен на Караваева на 86-й минуте. На 65-й минуте Виктор забил третий гол в ворота «Вереса».