Виктор ЦЫГАНКОВ: «Игра на «бетоне» не прибавляет футболистам здоровья»

Вингер «Динамо» раскритиковал качество украинских футбольных полей

  • 05.12.2021 18:24
  • 769 просмотров
  • 8 комментариев
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Игра на «бетоне» не прибавляет футболистам здоровья»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

24-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков раскритиковал качество украинских футбольных полей.

«Качество полей в зимний период у нас, в Украине, не из самых лучших. К сожалению, играя на «бетоне», футболистам здоровья это не прибавляет. Надеюсь, в будущем люди, которые отвечают за проведение игр, будут учитывать этот момент», — написал Виктор.

В 17-м туре УПЛ «Динамо» на выезде обыграло «Верес» со счетом 3:0. Матч прошел в Луцке на стадионе «Авангард». Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и был заменен на Караваева на 86-й минуте. На 65-й минуте Виктор забил третий гол в ворота «Вереса».

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Obolon
    Obolon, 05.12.2021 18:48
    +2
    FunnyCat___, 05.12.2021 18:43
    Плевать Донецком шахтеру на здоровье других футболистов
    Когда на кону стоит побаловать чсв своего татарского царька
    Ти пробував лікуватись? Де назацду ти пишеш про кротов! Попробуй до лікаря сходить!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 05.12.2021 18:47
    0
    ты еще на бетоне не играл...нормальная поляна...когда 0-4 на шикарной поляне влетаешь. то кто виноват
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 05.12.2021 18:44
    0
    Береги себя, Витенька
    Ссылка
    kortizol228
    kortizol228, 05.12.2021 18:41
    0
    или вся упл должна заботится от здоровье дынамо. вам нужно, пускай ваш сурок и оплачивает поля всем клубам упл.
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 05.12.2021 18:43 (изменен)
    -1
    Плевать Донецком шахтеру на здоровье других футболистов
    Когда на кону стоит побаловать чсв своего татарского царька
    Ссылка
    kortizol228
    kortizol228, 05.12.2021 18:40
    -1
    в упл футболист это актив который практически ничего не стоит, все свободными агентами приходят и уходят, за исключением футболистов нескольких клубов, так смысл о здоровье таких бесценных футболистов заботится.
    Ссылка
    kortizol228
    kortizol228, 05.12.2021 18:33
    -2
    ты от дуновения ветра травму получаешь, над твоим здоровьем точно бесполезно трястись.
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 05.12.2021 18:45
    -3
    kortizol228, 05.12.2021 18:41
    или вся упл должна заботится от здоровье дынамо. вам нужно, пускай ваш сурок и оплачивает поля всем клубам упл.
    Бойкинючка подстрелленая рептилоидами, во первых зачем ты свой бред пишешь на 10 постов отдельных ? - норму по комментариям набиваешь ?
    Во вторых, почему твоя копанка тогда не оплачивает поля всем клубам УПЛ, а бежит скулить в ффу , шантажируя снятием с чемпионата; если ее соперникам не дадут тех поражение ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности