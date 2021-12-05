17-й тур
Александрия
1 : 0
Минай
33’   ТВ-трансляция: 

Александрия – Минай. Забьет ли Селезнев? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 декабря в 17:00 видеотрансляцию матча 17-го тура УПЛ

  • 05.12.2021 17:00
  • 416 просмотров
  • 2 комментария
Александрия – Минай. Забьет ли Селезнев? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Минай

5 декабря в 17:00 состоится матч 17-го тура УПЛ, в котором сыграют «Александрия» и «Минай».

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Александрия – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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События матча
27' ГОЛ ! Мяч забил Клаудио Спинелли (Александрия).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Max123
    Max123, 05.12.2021 17:31
    0
    Разве что забьет кого-то в рукопашке в раздевалке.
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    turist86
    turist86, 05.12.2021 17:20
    0
    Звісно, Селезньов заб'є... косячок після гри
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