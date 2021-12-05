Александрия – Минай. Забьет ли Селезнев? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 декабря в 17:00 состоится матч 17-го тура УПЛ, в котором сыграют «Александрия» и «Минай».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 2.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Александрия – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Клаудио Спинелли (Александрия).
Источник — Sport.ua
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