Аталанта готова обменять российского хавбека на Бога

«Аталанта» намерена усилить состав полузащитником «Сассуоло» Жереми Бога.
Как сообщает источник, стороны рассматривают вариант включения в сделку хавбека клуба из Бергамо Алексея Миранчука.
«Сассуоло» намерен выручить за Бога порядка 15-18 млн евро.
Ранее сообщалось, что Миранчука может купить «Дженоа» Андрея Шевченко.
Источник — Calciomercato
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