Аталанта готова обменять российского хавбека на Бога

Клуб из Бергамо хочет усилиться хавбеком «Сассуоло»

  • 05.12.2021 15:16
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Аталанта готова обменять российского хавбека на Бога
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» намерена усилить состав полузащитником «Сассуоло» Жереми Бога.

Как сообщает источник, стороны рассматривают вариант включения в сделку хавбека клуба из Бергамо Алексея Миранчука.

«Сассуоло» намерен выручить за Бога порядка 15-18 млн евро.

Ранее сообщалось, что Миранчука может купить «Дженоа» Андрея Шевченко.

Бога также интересуется донецкий «Шахтер».

Источник — Calciomercato

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