Миранчук из Аталанты может стать первым трансфером Шевченко в Дженоа

В Италии сообщают об интересе Андрея Шевченко к игроку «Аталанты»

  • 11.11.2021 16:27
  • 2013 просмотров
  • 5 комментариев
Миранчук из Аталанты может стать первым трансфером Шевченко в Дженоа
© ФК Аталанта. Алексей Миранчук

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Дженоа». По информации источника, клуб Андрея Шевченко активно интересуется россиянином.

Сообщается, что команда из Генуи готова взять 26-летнего игрока в аренду до конца сезона. Миранчук в этом сезоне потерял место в составе «Аталанты» и зимой намерен сменить клуб. В этом сезоне Миранчук сыграл 6 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе «Дженоа» к Александру Зинченко и Виталию Миколенко.

Источник — Calciomercato.it

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rosti79
    rosti79, 11.11.2021 16:43
    +3
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    MasterSith_2013
    MasterSith_2013, 11.11.2021 17:18
    +1
    Він ніякий це хіба так щоб конкурентів в Аталанті для Малини небуло
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    varenuk
    varenuk, 11.11.2021 17:38
    0
    Вспоминаю как Луческу назначили тренером Динамо. Сколько тогда игроков сватали . И никого из этих даже близко Луческо не расматривал и в итоге не подписали никого. Так что ждем новости о Месси и Роналдо в Дженоа
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    Alehandro
    Alehandro, 11.11.2021 17:14
    0
    сомневаюсь, шо эта деревяшка может спасти Дженоа
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    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 11.11.2021 17:04
    -1
    тоді допобачення Шевченку
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