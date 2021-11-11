Миранчук из Аталанты может стать первым трансфером Шевченко в Дженоа

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Дженоа». По информации источника, клуб Андрея Шевченко активно интересуется россиянином.
Сообщается, что команда из Генуи готова взять 26-летнего игрока в аренду до конца сезона. Миранчук в этом сезоне потерял место в составе «Аталанты» и зимой намерен сменить клуб. В этом сезоне Миранчук сыграл 6 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.
Отметим, что ранее сообщалось об интересе «Дженоа» к Александру Зинченко и Виталию Миколенко.
Источник — Calciomercato.it
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