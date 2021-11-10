Полный трансфер и аренда. Миколенко и Зинченко могут оказаться в Дженоа

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко дал понять клубному руководству, что в январе очень рассчитывает на несколько эффективных трансферных решений.
Таковыми, по мнению Шевченко, способны стать переходы украинцев Виталия Миколенко из «Динамо» и Александра Зинченко из «Манчестер Сити». Привлечь обоих в стан «грифонов» собирается помочь своим авторитетом лично Шевченко.
При этом, в ситуации с Миколенко речь идет о полноценном трансфере, а вот Зинченко, не имеющего регулярной практики у Гвардиолы в стане «Сити», «Дженоа», вероятнее всего, арендует.
Накануне также сообщалось, что Шевченко хотел бы видеть в «Дженоа» форварда «Динамо» Владислава Супрягу, за которым этот клуб присматривал и ранее.
Источник — Calciomercato
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