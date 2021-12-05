Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер хотел забить побольше мячей Львову»

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей высказался о победе «горняков» над «Львовом» (6:1) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

«Встретились две разные команды, которые находятся на разных полюсах. Такие команды, как «Львов» и «Рух» играют с «Шахтером» сугубо от обороны. Такие команды ставят с «горняками» двойной или тройной автобус.

Что не получилось у «Шахтера» в первом тайме? Как мне показалось, «горняки» медленно начинали атаки. К тому времени, когда центральные защитники отдавали мяч в зону полузащиты, команда-соперник глубоко садилась и, скажем так, пешком перестраивалась. В первом тайме игроки «Шахтера» очень медленно разыгрывали мяч, очень медленно думали, было много ненужных касаний. А соперник успевал перестроиться. Как и бывает в таких играх, забивает команда, которая гораздо слабее. Но нужно отдать должное. Перед перерывом Мудрик включился и заработал пенальти, который реализовал Тете. Этот гол был самым важным в игре. Он повлиял на ход встречи. Уходить в раздевалку со счетом 0:1 и 1:1 – это разные вещи.

На вторую половину встречи «Шахтер» вышел другим, чуть быстрее заиграл. Уже включились фланги и проходили атаки. В итоге «Шахтер» забил второй мяч, и соперник посыпался. После второго пропущенного гола «Львов» перестал играть. Но бросилось в глаза то, что «Шахтер» хотел выиграть с крупным счетом, пытаясь забить побольше мячей. В итоге «горняки» победили со счетом 6:1. Команда хотела улучшить разницу забитых-пропущенных», - сказал Воробей.