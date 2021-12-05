17-й тур
Ланс
1 : 1
ПСЖ
04.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Кто спас команду Месси и Мбаппе. ПСЖ вырвал ничью в матче с Лансом

Вейналдум сравнял счет в компенсированное время

  • 05.12.2021 05:51
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ВИДЕО. Кто спас команду Месси и Мбаппе. ПСЖ вырвал ничью в матче с Лансом
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В поединке 17-го тура чемпионата Франции ПСЖ не сумел обыграть «Ланс». Парижане вырвали ничью у хозяев поля благодаря голу в компенсированное время.

Чемпионат Франции. 17-й тур.

«Ланс» – ПСЖ – 1:1

Голы: Фофана (62) – Вейналдум (90+2)

«Ланс»: Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски, Какута (Сотока, 54), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Кьюзак, 80), Калимуэндо (Айдара, 80).

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 79), Данилу Перейра (Гуйе, 70), Верратти, Паредес (Вейналдум, 70), Ди Мария, Месси, Икарди (Мбаппе, 70).

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (ПСЖ).
62' ГОЛ ! Мяч забил Секо Фофана (Ланс).

Источник — Sport.ua

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