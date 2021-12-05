ВИДЕО. Кто спас команду Месси и Мбаппе. ПСЖ вырвал ничью в матче с Лансом

В поединке 17-го тура чемпионата Франции ПСЖ не сумел обыграть «Ланс». Парижане вырвали ничью у хозяев поля благодаря голу в компенсированное время.
Чемпионат Франции. 17-й тур.
«Ланс» – ПСЖ – 1:1
Голы: Фофана (62) – Вейналдум (90+2)
«Ланс»: Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски, Какута (Сотока, 54), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Кьюзак, 80), Калимуэндо (Айдара, 80).
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 79), Данилу Перейра (Гуйе, 70), Верратти, Паредес (Вейналдум, 70), Ди Мария, Месси, Икарди (Мбаппе, 70).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (ПСЖ).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Секо Фофана (Ланс).
Источник — Sport.ua
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