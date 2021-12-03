В субботу, 4 декабря, в Лансе на «Боллар-Делелис» состоится матч 17-го тура чемпионата Франции, в котором «Ланс» примет «ПСЖ». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Ланс»

Команда Франка Хайзе в турнирной таблице французской Лиги 1 занимает 5-ю позицию. В 16-ти поединках она набрала 26 очков, имея в активе 7 побед при 5 ничьих, а в пассиве 4 поражения.

В настоящий момент «Ланс» имеет актуальную серию из двух ничьих – с «Анже» (2:2 дома) и «Клермоном» (2:2 в гостях). Ими команда закрыла разгромное поражение на выезде от «Бреста» (0:4), которое, в свою очередь, сменило крупную победу во встрече с «Труа» (4:0 на своем поле).

На поле родного «Боллар-Делелис» «Ланс» в текущем сезоне провел 8 встреч и набрал в них 15 пунктов (4 победы, 3 ничьи, 1 поражение). В текущем чемпионате Франции это четвертый показатель. Единственный раз дома «кроваво-золотые» проиграли 22 сентября «Страсбуру» - 0:1.

«ПСЖ»

Подопечные Маурисио Почеттино являются единоличными лидерами французского чемпионата. У них в активе 41 пункт после 16 поединков (13 побед, 2 ничьи, 1 поражение). 19 очков парижане набрали вне родной столицы, проведя в гостях 8-мь поединков (6 побед, 1 ничья, 1 поражение). По достижениям на выезде «ПСЖ» также лидирует в Лиге 1.

В минувший игровой уик-энд парижане дома сыграли вничью с «Ниццей» - 0:0. Этот результат прервал четырехматчевую победную серию команды – «Лилль» (2:1 дома), «Бордо» (3:2 на выезде), «Нант» (3:1 дома) и «Сент-Этьен» (3:1 в гостях).

Единственное в текущем чемпионате Франции поражение «ПСЖ» потерпел 3 октября, будучи в гостях у «Ренна» - 0:2. С той поры парни Почеттино провели в Лиге 1 семь матчей, и добились в них 5 побед при 2-х ничьих.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «ПСЖ» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.67 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ланс»: Лека – Гради, Дансо, Хайдара, Клаусс, Каюзак, Дукоре, Фофана, Франковски, Сотока, Ганаго.

«ПСЖ»: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Дина, Данилу, Гуйе, Месси, Ди Мария, Мбаппе.

4 декабря, суббота