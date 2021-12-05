В поединке 15-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Кучо Эрнандес (Уотфорд).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
Источник — YouTube
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